В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко сообщил о пересмотре прожиточного минимума, который сейчас составляет 3209 гривен. Его осовременят и отвяжут от несвойственных доплат.
Прожиточный минимум в Украине, который сегодня составляет 3209 гривен, будет пересмотрен. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНН.
Прожиточный минимум будет пересмотрен и отвязан от других несвойственных доплат и выплат, для того, чтобы его осовременить, сделать его достаточно понятным мерилом, которое будет определять уровень жизни
Он также добавил, что сегодня прожиточный минимум составляет 3209 гривен. На основе этой цифры осуществляются все остальные выплаты.
Прожиточный минимум на одного человека является расчетным и составляет 3209 гривен. Это цифра, которая определяет базу, для того, чтобы были рассчитаны все остальные выплаты, в том числе и социальные
Дополнение
Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение прожиточного минимума с 1 января до 3209 гривен.
В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты остаются на уровне 2024 года и в расчете на месяц составляют 2920 гривен