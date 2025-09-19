$41.250.05
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен

Киев • УНН

Министр финансов Сергей Марченко сообщил о пересмотре прожиточного минимума, который сейчас составляет 3209 гривен. Его осовременят и отвяжут от несвойственных доплат.

В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен

Прожиточный минимум в Украине, который сегодня составляет 3209 гривен, будет пересмотрен. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНН.

Прожиточный минимум будет пересмотрен и отвязан от других несвойственных доплат и выплат, для того, чтобы его осовременить, сделать его достаточно понятным мерилом, которое будет определять уровень жизни

- сообщил Марченко.

Он также добавил, что сегодня прожиточный минимум составляет 3209 гривен. На основе этой цифры осуществляются все остальные выплаты.

Прожиточный минимум на одного человека является расчетным и составляет 3209 гривен. Это цифра, которая определяет базу, для того, чтобы были рассчитаны все остальные выплаты, в том числе и социальные

- подчеркнул Министр.

Дополнение

Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение прожиточного минимума с 1 января до 3209 гривен.

В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты остаются на уровне 2024 года и в расчете на месяц составляют 2920 гривен

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Сергей Марченко
Министерство финансов Украины
Украина