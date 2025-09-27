$41.490.08
Более двух тысяч детей получили качественный отдых благодаря проекту "єОздоровлення"

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Министерство социальной политики сообщило, что 2280 детей из многодетных семей, с инвалидностью и ВПЛ оздоровились по программе "єОздоровлення" в 2024 году. Проект позволил родителям выбирать лучшие условия для своих детей, привлекая 17 учреждений в разных регионах.

Более двух тысяч детей получили качественный отдых благодаря проекту "єОздоровлення"

В рамках программы "єОздоровлення" более двух тысяч детей из многодетных семей, с инвалидностью и внутренне перемещенные дети посетили оздоровительные лагеря и существенно укрепили свое физическое и психологическое состояние. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

Подробности

25 сентября 2025 года, во время заседания Правительства, Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин представил результаты реализации экспериментального проекта "єОздоровлення" за 2024 год.

В рамках программы 2 280 детей из многодетных семей, детей с инвалидностью и детей внутренне перемещенных лиц воспользовались услугами детских оздоровительных лагерей и значительно улучшили свое физическое и психологическое состояние.

Мы стремимся, чтобы каждый ребенок в Украине имел доступ к качественной социальной поддержке. Экспериментальный проект показал, что подход "деньги ходят за ребенком" создает здоровую конкуренцию между учреждениями и позволяет родителям самостоятельно выбирать лучшие условия для своих детей

- подчеркнул Денис Улютин.

В 2024 году в программе приняли участие 17 учреждений оздоровления и отдыха, расположенных в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях и других регионах. Это дало возможность расширить географию отдыха и привлечь больше детей, нуждающихся в особом социальном внимании.

"В ходе реализации проекта были наработаны технические решения, которые позволят упростить процедуру получения услуги, сделать ее более удобной для родителей и повысить качество работы учреждений в будущем", - сообщили в ведомстве.

Напомним

Биржа Благотворительности "ДоброДій" в августе предоставила 418 000 грн на реабилитацию 17 детей с тяжелыми диагнозами. Дети прошли курсы в 9 специализированных центрах по всей стране.

Вита Зеленецкая

