Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 31708 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 56747 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 50609 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 31844 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 28401 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27415 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39462 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 57064 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29148 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50743 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Кроки до щасливого дитинства: Біржа Благодійності "ДоброДій" у серпні допомогла 17 дітям з важкими діагнозами

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" у серпні надала 418 000 грн на реабілітацію 17 дітей з важкими діагнозами. Діти пройшли курси в 9 спеціалізованих центрах по всій країні.

Кроки до щасливого дитинства: Біржа Благодійності "ДоброДій" у серпні допомогла 17 дітям з важкими діагнозами

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, у серпні надала допомогу з реабілітації 17 дітям на загальну суму 418 000 грн, пише УНН.

У серпні ми вкотре переконалися, що небайдужість та любов людей здатні творити дива. 17 дітей із важкими діагнозами пройшли курси реабілітації у 9 спеціалізованих центрах по всій країні. Ці цифри – більше, ніж статистика. За ними стоять упевненіші рухи, нові важливі для життя навички та перемоги дітей, які зіштовхнулися з важкими діагнозами. Реабілітація повертає тілу сили, голосу – слова, а дитинству – шанс бути щасливим і повноцінним 

– зазначили у "ДоброДій".

Неймовірною цінністю є ще й те, що у часи, коли наша країна переживає важкі випробування, сотні реабілітаційних центрів в Україні продовжують працювати й давати дітям шанс на повноцінне життя. Так, свої двері та серця для малечі відчинили: Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, Міжнародний центр реабілітації та нейрофізіології, Центр "Моя планета", Центр іпотерапії "Росток життя", Центр фізичної реабілітації "Крок за кроком до мети", ⁠Іоаннів Центр, Центр фізичної реабілітації "VIGOR", ⁠Реабілітаційний центр "Задзеркалля" та Центр "Самотужка Плюс".

Завдяки небайдужим людям діти з різними синдромами та діагнозами отримали шанс на новий етап життя. Серед підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" малюки та підлітки з дитячим церебральним паралічем, аутизмом, синдромом Ретта, рідкісними генетичними захворюваннями, епілепсією та тяжкими руховими порушеннями. Для когось реабілітація стала можливість зробити перші кроки, для когось – вперше вимовити слово, а для когось позбутися болю й скутості, аби відчути свободу у власному тілі. 

Саме завдяки підтримці людей із великими серцями серпень, що минає, став місяцем значних результатів і нових можливостей для наших підопічних – дітей та підлітків із комплексними діагнозами, патологіями, наслідками хвороб і травм 

– додали у "ДоброДій".

Адже реабілітація – це більше, ніж вправи чи робота з обладнанням. Це ціла наука про відновлення функцій тіла та подолання болю. Для підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" реабілітація – це не лише про рух, а й про незалежність у повсякденному житті.

Кожна гривня, вкладена у благодійні проєкти, перетворюється на реальні зміни.  Для когось це відновлення рухів, для когось голосу або життєво необхідних функцій організму. Однак для всіх діток та їх родин це шанс на щасливе майбутнє. Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням - 248.dp.ua/projects.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на суму 133 375 000 грн. Ці кошти були спрямовані на потреби:

  • Сил оборони України - 93 347 000 грн;
    • медичних закладів - 8 563 000 грн;
      • тяжкохворих дітей та підлітків - 17 521 000 грн;
        • гуманітарних ініціатив та соціальних проєктів - 13 944 000 грн.

          Лілія Подоляк

          СуспільствоЗдоров'я
          Олена Сосєдка
          благодійність
          Збройні сили України
          Україна