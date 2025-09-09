Кроки до щасливого дитинства: Біржа Благодійності "ДоброДій" у серпні допомогла 17 дітям з важкими діагнозами

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, у серпні надала допомогу з реабілітації 17 дітям на загальну суму 418 000 грн, пише УНН.

У серпні ми вкотре переконалися, що небайдужість та любов людей здатні творити дива. 17 дітей із важкими діагнозами пройшли курси реабілітації у 9 спеціалізованих центрах по всій країні. Ці цифри – більше, ніж статистика. За ними стоять упевненіші рухи, нові важливі для життя навички та перемоги дітей, які зіштовхнулися з важкими діагнозами. Реабілітація повертає тілу сили, голосу – слова, а дитинству – шанс бути щасливим і повноцінним – зазначили у "ДоброДій".

Неймовірною цінністю є ще й те, що у часи, коли наша країна переживає важкі випробування, сотні реабілітаційних центрів в Україні продовжують працювати й давати дітям шанс на повноцінне життя. Так, свої двері та серця для малечі відчинили: Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, Міжнародний центр реабілітації та нейрофізіології, Центр "Моя планета", Центр іпотерапії "Росток життя", Центр фізичної реабілітації "Крок за кроком до мети", ⁠Іоаннів Центр, Центр фізичної реабілітації "VIGOR", ⁠Реабілітаційний центр "Задзеркалля" та Центр "Самотужка Плюс".

Завдяки небайдужим людям діти з різними синдромами та діагнозами отримали шанс на новий етап життя. Серед підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" малюки та підлітки з дитячим церебральним паралічем, аутизмом, синдромом Ретта, рідкісними генетичними захворюваннями, епілепсією та тяжкими руховими порушеннями. Для когось реабілітація стала можливість зробити перші кроки, для когось – вперше вимовити слово, а для когось позбутися болю й скутості, аби відчути свободу у власному тілі.

Саме завдяки підтримці людей із великими серцями серпень, що минає, став місяцем значних результатів і нових можливостей для наших підопічних – дітей та підлітків із комплексними діагнозами, патологіями, наслідками хвороб і травм – додали у "ДоброДій".

Адже реабілітація – це більше, ніж вправи чи робота з обладнанням. Це ціла наука про відновлення функцій тіла та подолання болю. Для підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" реабілітація – це не лише про рух, а й про незалежність у повсякденному житті.

Кожна гривня, вкладена у благодійні проєкти, перетворюється на реальні зміни. Для когось це відновлення рухів, для когось голосу або життєво необхідних функцій організму. Однак для всіх діток та їх родин це шанс на щасливе майбутнє. Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням - 248.dp.ua/projects.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на суму 133 375 000 грн. Ці кошти були спрямовані на потреби: