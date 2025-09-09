Шаги к счастливому детству: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в августе помогла 17 детям с тяжелыми диагнозами

Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, в августе оказала помощь в реабилитации 17 детям на общую сумму 418 000 грн, пишет УНН.

В августе мы в очередной раз убедились, что неравнодушие и любовь людей способны творить чудеса. 17 детей с тяжелыми диагнозами прошли курсы реабилитации в 9 специализированных центрах по всей стране. Эти цифры – больше, чем статистика. За ними стоят более уверенные движения, новые важные для жизни навыки и победы детей, столкнувшихся с тяжелыми диагнозами. Реабилитация возвращает телу силы, голосу – слова, а детству – шанс быть счастливым и полноценным – отметили в "ДоброДій".

Невероятной ценностью является еще и то, что во времена, когда наша страна переживает тяжелые испытания, сотни реабилитационных центров в Украине продолжают работать и давать детям шанс на полноценную жизнь. Так, свои двери и сердца для малышей открыли: Международная реабилитационная клиника Козявкина, Международный центр реабилитации и нейрофизиологии, Центр "Моя планета", Центр иппотерапии "Росток жизни", Центр физической реабилитации "Шаг за шагом к цели", ⁠Иоаннов Центр, Центр физической реабилитации "VIGOR", ⁠Реабилитационный центр "Зазеркалье" и Центр "Самотужка Плюс".

Благодаря неравнодушным людям дети с различными синдромами и диагнозами получили шанс на новый этап жизни. Среди подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій" малыши и подростки с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Ретта, редкими генетическими заболеваниями, эпилепсией и тяжелыми двигательными нарушениями. Для кого-то реабилитация стала возможностью сделать первые шаги, для кого-то – впервые произнести слово, а для кого-то избавиться от боли и скованности, чтобы почувствовать свободу в собственном теле.

Именно благодаря поддержке людей с большими сердцами уходящий август стал месяцем значительных результатов и новых возможностей для наших подопечных – детей и подростков с комплексными диагнозами, патологиями, последствиями болезней и травм – добавили в "ДоброДій".

Ведь реабилитация – это больше, чем упражнения или работа с оборудованием. Это целая наука о восстановлении функций тела и преодолении боли. Для подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій" реабилитация – это не только о движении, но и о независимости в повседневной жизни.

Каждая гривна, вложенная в благотворительные проекты, превращается в реальные изменения. Для кого-то это восстановление движений, для кого-то голоса или жизненно необходимых функций организма. Однако для всех деток и их семей это шанс на счастливое будущее. Присоединиться к актуальным проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке - 248.dp.ua/projects.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на сумму 133 375 000 грн. Эти средства были направлены на нужды: