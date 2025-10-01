Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование

Дети, переболевшие коронавирусом повторно, имеют существенно более высокий риск развития долговременных последствий, известных как "длительный COVID". Об этом свидетельствует масштабное исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

В рамках инициативы RECOVER ученые проанализировали электронные медицинские записи более 460 тысяч детей и подростков в 40 педиатрических больницах США. Исследование охватило период с января 2022-го по октябрь 2023 года, когда в мире доминировал штамм "Омикрон".

Результаты показали, что после первого заражения COVID-19 длительное течение фиксировалось примерно у 904 детей на миллион. Но после повторного заражения этот показатель возрастал более чем вдвое – до 1884 детей на миллион.

Специалисты отмечают: реинфекция может вызвать широкий спектр опасных осложнений – от миокардита и тромбообразования до проблем с почками, дыханием, когнитивными функциями и постоянной усталостью.

Наши данные подчеркивают, что повторное заражение COVID-19 не является безопасным и может привести к стойким проблемам со здоровьем у детей. Это еще раз доказывает важность вакцинации и профилактических мер