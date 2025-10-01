Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование
Масштабное исследование показало, что повторное инфицирование COVID-19 значительно повышает риск развития долгосрочных последствий у детей. После первого заражения длительный COVID фиксировался у 904 детей на миллион, а после повторного этот показатель возрастал до 1884 детей на миллион.
Дети, переболевшие коронавирусом повторно, имеют существенно более высокий риск развития долговременных последствий, известных как "длительный COVID". Об этом свидетельствует масштабное исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.
В рамках инициативы RECOVER ученые проанализировали электронные медицинские записи более 460 тысяч детей и подростков в 40 педиатрических больницах США. Исследование охватило период с января 2022-го по октябрь 2023 года, когда в мире доминировал штамм "Омикрон".
Результаты показали, что после первого заражения COVID-19 длительное течение фиксировалось примерно у 904 детей на миллион. Но после повторного заражения этот показатель возрастал более чем вдвое – до 1884 детей на миллион.
Специалисты отмечают: реинфекция может вызвать широкий спектр опасных осложнений – от миокардита и тромбообразования до проблем с почками, дыханием, когнитивными функциями и постоянной усталостью.
Наши данные подчеркивают, что повторное заражение COVID-19 не является безопасным и может привести к стойким проблемам со здоровьем у детей. Это еще раз доказывает важность вакцинации и профилактических мер
Они подчеркнули, что несмотря на ограниченную эффективность в предотвращении всех случаев заражения, вакцинация остается самым надежным способом снизить риски как первичной инфекции, так и повторного инфицирования, а также минимизировать вероятность развития длительного COVID у детей.
