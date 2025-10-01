Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование

$41.140.18
48.300.14
ukenru
10:38 • 838 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 1972 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 35534 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 32755 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 26458 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 42921 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 24807 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34497 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62797 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38762 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.6м/с
56%
757мм
Популярные новости
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 23289 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 22943 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 12803 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 18946 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 9718 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 1608 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 4400 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 35534 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 42921 просмотра
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и грушPhoto30 сентября, 13:38 • 6006 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Николаевская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 9844 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 23016 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 20732 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 24534 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 34719 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Масштабное исследование показало, что повторное инфицирование COVID-19 значительно повышает риск развития долгосрочных последствий у детей. После первого заражения длительный COVID фиксировался у 904 детей на миллион, а после повторного этот показатель возрастал до 1884 детей на миллион.

Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование

Дети, переболевшие коронавирусом повторно, имеют существенно более высокий риск развития долговременных последствий, известных как "длительный COVID". Об этом свидетельствует масштабное исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

В рамках инициативы RECOVER ученые проанализировали электронные медицинские записи более 460 тысяч детей и подростков в 40 педиатрических больницах США. Исследование охватило период с января 2022-го по октябрь 2023 года, когда в мире доминировал штамм "Омикрон".

Результаты показали, что после первого заражения COVID-19 длительное течение фиксировалось примерно у 904 детей на миллион. Но после повторного заражения этот показатель возрастал более чем вдвое – до 1884 детей на миллион.

COVID-19 в Украине: заболеваемость за неделю сократилась на 20%23.09.25, 09:16 • 2668 просмотров

Специалисты отмечают: реинфекция может вызвать широкий спектр опасных осложнений – от миокардита и тромбообразования до проблем с почками, дыханием, когнитивными функциями и постоянной усталостью.

Наши данные подчеркивают, что повторное заражение COVID-19 не является безопасным и может привести к стойким проблемам со здоровьем у детей. Это еще раз доказывает важность вакцинации и профилактических мер 

– отметили авторы исследования.

Они подчеркнули, что несмотря на ограниченную эффективность в предотвращении всех случаев заражения, вакцинация остается самым надежным способом снизить риски как первичной инфекции, так и повторного инфицирования, а также минимизировать вероятность развития длительного COVID у детей.

Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы30.09.25, 19:26 • 34497 просмотров

Степан Гафтко

COVID-19Здоровье
Соединённые Штаты