Віллу скандального блогера Волошина на Балі за $370 тисяч затопило
Київ • УНН
Придбана Олександром Волошиним вілла на Балі зазнала підтоплення. Орендарі допомогли вирішити ситуацію, а блогер прокоментував ризики інвестування в нерухомість за кордоном.
Віллу українського блогера Олександра Волошина на Балі, яку він придбав за 370 тисяч доларів, затопило. Про це він розповів в Instagram, передає УНН.
Волошин поділився відео, на якому орендарі його вілли показують масштаби підтоплення. За словами Волошина, ситуацію вдалося вирішити завдяки відповідальним мешканцям.
По-перше, дуже пощастило, що у мене дуже класні люди, які знімають віллу, – вони реально з усім допомогли. Просто пощастило по факту, не знаю, як би вчинили інші – могли просто вилетіти і сказати: "А, горить сарай – гори і хата, не моє і по***й"... По-друге, те, що я казав: сьогодні гроші є, завтра немає – 370 тисяч доларів коштує вілла. По факту в один день її може просто затопити – і все, як і в будь-якій іншій країні може початись війна, і ваша нерухомість нікому не потрібна буде
Нагадаємо
У липні 2024 року, після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит", Волошина звинуватили в просуванні російських наративів та привласненні коштів з благодійного збору, що спричинило гучний скандал.
Волошин виїхав із України за кордон у серпні 2024 року.
Згодом він похвалився купівлею вілли на Балі та розповів, що про це мріяла його мама.
"А купив я цю віллу не тільки тому, що мріяв, а й тому, що мріяла моя мама. А я розумію, що це просто мета, яка коштує ось стільки грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, потрібно зробити ось такі й такі дії", - сказав тоді блогер.