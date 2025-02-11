Віллу скандального блогера Волошина на Балі за $370 тисяч затопило

Віллу українського блогера Олександра Волошина на Балі, яку він придбав за 370 тисяч доларів, затопило. Про це він розповів в Instagram, передає УНН.

Волошин поділився відео, на якому орендарі його вілли показують масштаби підтоплення. За словами Волошина, ситуацію вдалося вирішити завдяки відповідальним мешканцям.

По-перше, дуже пощастило, що у мене дуже класні люди, які знімають віллу, – вони реально з усім допомогли. Просто пощастило по факту, не знаю, як би вчинили інші – могли просто вилетіти і сказати: "А, горить сарай – гори і хата, не моє і по***й"... По-друге, те, що я казав: сьогодні гроші є, завтра немає – 370 тисяч доларів коштує вілла. По факту в один день її може просто затопити – і все, як і в будь-якій іншій країні може початись війна, і ваша нерухомість нікому не потрібна буде