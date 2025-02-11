Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу украинского блогера Александра Волошина на Бали, которую он приобрел за 370 тысяч долларов, затопило. Об этом он рассказал в Instagram, передает УНН.

Волошин поделился видео, на котором арендаторы его виллы показывают масштабы подтопления. По словам Волошина, ситуацию удалось решить благодаря ответственным жильцам.

Во-первых, очень повезло, что у меня очень классные люди, которые снимают виллу, - они реально со всем помогли. Просто повезло по факту, не знаю, как бы поступили другие - могли просто вылететь и сказать: "А, горит сарай - гори и хата, не мое и по***й"... Во-вторых, то, что я говорил: сегодня деньги есть, завтра нет - 370 тысяч долларов стоит вилла. По факту в один день ее может просто затопить - и все, как и в любой другой стране может начаться война, и ваша недвижимость никому не нужна будет