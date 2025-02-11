Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило
Киев • УНН
Приобретенная Александром Волошиным вилла на Бали подверглась подтоплению. Арендаторы помогли решить ситуацию, а блогер прокомментировал риски инвестирования в недвижимость за рубежом.
Виллу украинского блогера Александра Волошина на Бали, которую он приобрел за 370 тысяч долларов, затопило. Об этом он рассказал в Instagram, передает УНН.
Волошин поделился видео, на котором арендаторы его виллы показывают масштабы подтопления. По словам Волошина, ситуацию удалось решить благодаря ответственным жильцам.
Во-первых, очень повезло, что у меня очень классные люди, которые снимают виллу, - они реально со всем помогли. Просто повезло по факту, не знаю, как бы поступили другие - могли просто вылететь и сказать: "А, горит сарай - гори и хата, не мое и по***й"... Во-вторых, то, что я говорил: сегодня деньги есть, завтра нет - 370 тысяч долларов стоит вилла. По факту в один день ее может просто затопить - и все, как и в любой другой стране может начаться война, и ваша недвижимость никому не нужна будет
Напомним
В июле 2024 года, после обстрела детской больницы "Охматдет", Волошина обвинили в продвижении российских нарративов и присвоении средств из благотворительного сбора, что вызвало громкий скандал.
Волошин выехал из Украины за границу в августе 2024 года.
Впоследствии он похвастался покупкой виллы на Бали и рассказал, что об этом мечтала его мама.
"А купил я эту виллу не только потому, что мечтал, но и потому, что мечтала моя мама. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того, чтобы эти деньги заработать, нужно сделать вот такие и такие действия", - сказал тогда блогер.