Вулкан в Індонезії викинув величезний стовп попелу, рівень небезпеки підвищено

Вулкан на сході Індонезії викинув колосальний стовп попелу в небо у вівторок, повідомила влада, після того, як вона підвищила рівень небезпеки до найвищого з чотирьох рівнів, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Двовершинний вулкан Левотобі Лакі-Лакі заввишки 1584 метри на туристичному острові Флорес вивергнувся о 17:35 вечора за місцевим часом (12:35 за Києвом), ідеться у заяві агентства, що слідкує за вулканами.

"Висота виверження становила близько 10 000 метрів над вершиною. Було відмічено, що стовп попелу був сірим і густим", - ідеться у заяві після підвищення рівня небезпеки.

Повідомлень про руйнування чи жертви відразу не надходило.

Очільник геологічного агентства Мухаммад Вафід сказав, що жителям та туристам слід уникати будь-яких дій у радіусі як мінімум семи кілометрів від кратера вулкана.

Але він попередив про можливість небезпечних повеней лахар - різновиди грязьового або уламкового потоку вулканічних матеріалів - у разі сильного дощу, особливо в поселеннях, розташованих поблизу річок.

Він також закликав жителів носити захисні маски для захисту від вулканічного попелу.

Після виверження у вівторок не надходило жодних повідомлень про відміну рейсів.

Доповнення

У листопаді вулкан Левотобі Лакі-Лакі вивергався кілька разів, внаслідок чого загинуло дев'ятеро людей і тисячі були змушені евакуюватися, а також скасували десятки міжнародних рейсів на Балі.

Лакі-Лакі, що індонезійською означає "чоловік", є "побратимом" спокійнішого, але вищого вулкана заввишки 1703 метри, який називається Перемпуан, на честь індонезійського слова, що означає "жінка".

Індонезія, велика архіпелагова держава, часто відчуває сейсмічну та вулканічну активність через своє розташування в тихоокеанському "вогняному кільці".

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