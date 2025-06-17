Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб пепла, уровень опасности повышен
Киев • УНН
Вулкан Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес выбросил столб пепла высотой 10 000 метров. Власти призвали жителей и туристов держаться на расстоянии 7 км от кратера.
Вулкан на востоке Индонезии выбросил колоссальный столб пепла в небо во вторник, сообщили власти, после того, как они повысили уровень опасности до самого высокого из четырех уровней, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Двухвершинный вулкан Левотоби Лаки-Лаки высотой 1584 метра на туристическом острове Флорес извергнулся в 17:35 вечера по местному времени (12:35 по Киеву), говорится в заявлении агентства, следящего за вулканами.
"Высота извержения составила около 10 000 метров над вершиной. Было отмечено, что столб пепла был серым и густым", - говорится в заявлении после повышения уровня опасности.
Сообщений о разрушениях или жертвах сразу не поступало.
Глава геологического агентства Мухаммад Вафид сказал, что жителям и туристам следует избегать каких-либо действий в радиусе как минимум семи километров от кратера вулкана.
Но он предупредил о возможности опасных наводнений лахар - разновидности грязевого или обломочного потока вулканических материалов - в случае сильного дождя, особенно в поселениях, расположенных вблизи рек.
Он также призвал жителей носить защитные маски для защиты от вулканического пепла.
После извержения во вторник не поступало никаких сообщений об отмене рейсов.
Дополнение
В ноябре вулкан Левотоби Лаки-Лаки извергался несколько раз, в результате чего погибли девять человек и тысячи были вынуждены эвакуироваться, а также отменили десятки международных рейсов на Бали.
Лаки-Лаки, что на индонезийском означает "мужчина", является "побратимом" более спокойного, но более высокого вулкана высотой 1703 метра, который называется Перемпуан, в честь индонезийского слова, означающего "женщина".
Индонезия, крупное архипелаговое государство, часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего расположения в тихоокеанском "огненном кольце".
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