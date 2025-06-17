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Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб пепла, уровень опасности повышен

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес выбросил столб пепла высотой 10 000 метров. Власти призвали жителей и туристов держаться на расстоянии 7 км от кратера.

Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб пепла, уровень опасности повышен

Вулкан на востоке Индонезии выбросил колоссальный столб пепла в небо во вторник, сообщили власти, после того, как они повысили уровень опасности до самого высокого из четырех уровней, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Двухвершинный вулкан Левотоби Лаки-Лаки высотой 1584 метра на туристическом острове Флорес извергнулся в 17:35 вечера по местному времени (12:35 по Киеву), говорится в заявлении агентства, следящего за вулканами.

"Высота извержения составила около 10 000 метров над вершиной. Было отмечено, что столб пепла был серым и густым", - говорится в заявлении после повышения уровня опасности.

Сообщений о разрушениях или жертвах сразу не поступало.

Глава геологического агентства Мухаммад Вафид сказал, что жителям и туристам следует избегать каких-либо действий в радиусе как минимум семи километров от кратера вулкана.

Но он предупредил о возможности опасных наводнений лахар - разновидности грязевого или обломочного потока вулканических материалов - в случае сильного дождя, особенно в поселениях, расположенных вблизи рек.

Он также призвал жителей носить защитные маски для защиты от вулканического пепла.

После извержения во вторник не поступало никаких сообщений об отмене рейсов.

Дополнение

В ноябре вулкан Левотоби Лаки-Лаки извергался несколько раз, в результате чего погибли девять человек и тысячи были вынуждены эвакуироваться, а также отменили десятки международных рейсов на Бали.

Лаки-Лаки, что на индонезийском означает "мужчина", является "побратимом" более спокойного, но более высокого вулкана высотой 1703 метра, который называется Перемпуан, в честь индонезийского слова, означающего "женщина".

Индонезия, крупное архипелаговое государство, часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего расположения в тихоокеанском "огненном кольце".

На Гавайях снова произошло извержение вулкана Килауэа: в 25-й раз с декабря12.06.25, 17:00 • 3272 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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