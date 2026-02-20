Відпустки замість служби - Генпрокурор розповів деталі у справі начальника продслужби бригади ДШВ

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 7448 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 12729 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 43556 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 76806 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 47679 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 80405 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 40042 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63689 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32418 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28264 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
60%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 25965 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 20109 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 22110 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD07:52 • 10954 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 15787 перегляди
Публікації
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 2 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 7460 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 47140 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 80410 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63694 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Тімур Міндіч
Богдан Долінце
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 15822 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 22134 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 20135 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 23033 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 33930 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

Відпустки замість служби - Генпрокурор розповів деталі у справі начальника продслужби бригади ДШВ

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Начальнику продовольчої служби тилу бригади ЗСУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна. Він витратив понад 10,3 млн грн на розкіш, включаючи оренду землі на Балі, при цьому систематично не з'являвся на службу.

Відпустки замість служби - Генпрокурор розповів деталі у справі начальника продслужби бригади ДШВ

Начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За наведеними даними, у 2025 році посадовець систематично не з’являвся на службу. Він оформлював відпустки, вводив командування в оману та виїжджав за кордон на відпочинок. За рік він відвідав понад 10 країн, зокрема Антарктиду, був відсутній на службі щонайменше 38 днів, але при цьому продовжував отримувати премії на суму близько 156 тис. грн.

За даними слідства, у період з грудня 2023-го по жовтень 2024 року посадовець набув активів на суму понад 10,3 млн грн, що суттєво перевищує його офіційні доходи та не підтверджується законними джерелами.

Зокрема, близько 2,5 млн грн він витратив на брендовий одяг та аксесуари. Окрім того, підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі вартістю 187,3 тис. доларів США.

Водночас у деклараціях за 2022-2024 роки дорогі активи відсутні – зазначені лише незначні заощадження. Різниця між офіційними доходами та фактичними витратами перевищує три тисячі прожиткових мінімумів.

Суд за клопотанням прокурора обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 10 млн грн.

Окрім цього, раніше в межах програми "Нечесні закупівлі" цьому ж майору повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби. За даними слідства, він отримав 10 тис. доларів США за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових. Також зафіксовані факти, коли в документах зазначалася повна поставка, тоді як фактично доставляли лише частину товару, а решту привласнювали через підконтрольних осіб. Військовим при цьому постачали неякісну або зіпсовану продукцію.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів на понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

В умовах повномасштабної війни кожна гривня оборонного бюджету – це питання безпеки держави. Зловживання у сфері забезпечення військових матимуть принципову та невідворотну відповідальність

- написав Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Понад 10 млн гривень на відпочинок на Балі та брендові речі витратив майор тилу ЗСУ20.02.26, 11:38 • 3082 перегляди

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Нерухомість
Державний бюджет
Обшук
Бренд
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Антарктида
Збройні сили України
Балі (провінція)
Україна