Відпустки замість служби - Генпрокурор розповів деталі у справі начальника продслужби бригади ДШВ

Начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

За наведеними даними, у 2025 році посадовець систематично не з’являвся на службу. Він оформлював відпустки, вводив командування в оману та виїжджав за кордон на відпочинок. За рік він відвідав понад 10 країн, зокрема Антарктиду, був відсутній на службі щонайменше 38 днів, але при цьому продовжував отримувати премії на суму близько 156 тис. грн.

За даними слідства, у період з грудня 2023-го по жовтень 2024 року посадовець набув активів на суму понад 10,3 млн грн, що суттєво перевищує його офіційні доходи та не підтверджується законними джерелами.

Зокрема, близько 2,5 млн грн він витратив на брендовий одяг та аксесуари. Окрім того, підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі вартістю 187,3 тис. доларів США.

Водночас у деклараціях за 2022-2024 роки дорогі активи відсутні – зазначені лише незначні заощадження. Різниця між офіційними доходами та фактичними витратами перевищує три тисячі прожиткових мінімумів.

Суд за клопотанням прокурора обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 10 млн грн.

Окрім цього, раніше в межах програми "Нечесні закупівлі" цьому ж майору повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби. За даними слідства, він отримав 10 тис. доларів США за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових. Також зафіксовані факти, коли в документах зазначалася повна поставка, тоді як фактично доставляли лише частину товару, а решту привласнювали через підконтрольних осіб. Військовим при цьому постачали неякісну або зіпсовану продукцію.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів на понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

В умовах повномасштабної війни кожна гривня оборонного бюджету – це питання безпеки держави. Зловживання у сфері забезпечення військових матимуть принципову та невідворотну відповідальність