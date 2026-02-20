Отпуска вместо службы - Генпрокурор рассказал детали по делу начальника продслужбы бригады ДШВ

Начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

По приведенным данным, в 2025 году должностное лицо систематически не появлялось на службу. Он оформлял отпуска, вводил командование в заблуждение и выезжал за границу на отдых. За год он посетил более 10 стран, в том числе Антарктиду, отсутствовал на службе по меньшей мере 38 дней, но при этом продолжал получать премии на сумму около 156 тыс. грн.

По данным следствия, в период с декабря 2023-го по октябрь 2024 года должностное лицо приобрело активов на сумму более 10,3 млн грн, что существенно превышает его официальные доходы и не подтверждается законными источниками.

В частности, около 2,5 млн грн он потратил на брендовую одежду и аксессуары. Кроме того, подозреваемый приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали стоимостью 187,3 тыс. долларов США.

В то же время в декларациях за 2022-2024 годы дорогие активы отсутствуют – указаны лишь незначительные сбережения. Разница между официальными доходами и фактическими расходами превышает три тысячи прожиточных минимумов.

Суд по ходатайству прокурора избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти 10 млн грн.

Кроме этого, ранее в рамках программы "Нечестные закупки" этому же майору сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы. По данным следствия, он получил 10 тыс. долларов США за содействие в подмене товарных позиций при закупках продуктов для военных. Также зафиксированы факты, когда в документах указывалась полная поставка, тогда как фактически доставляли лишь часть товара, а остальное присваивали через подконтрольных лиц. Военным при этом поставляли некачественную или испорченную продукцию.

Во время обысков у подозреваемого изъяли 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро и 201 тыс. грн наличными, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров на более чем 8 млн грн, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.

В условиях полномасштабной войны каждая гривна оборонного бюджета – это вопрос безопасности государства. Злоупотребления в сфере обеспечения военных будут иметь принципиальную и неотвратимую ответственность