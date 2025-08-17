Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 10352 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 97695 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 64407 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 66590 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 59987 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51138 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246432 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213567 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168077 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155176 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.2м/с
46%
746мм
Популярные новости
Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известноVideo17 августа, 00:36 • 6476 просмотра
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру17 августа, 01:23 • 9370 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo17 августа, 02:15 • 31766 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW17 августа, 02:47 • 14481 просмотра
Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресеньеPhoto17 августа, 03:59 • 5776 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 10350 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 349516 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 302797 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 306542 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 313606 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Влад Яценко
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 2088 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 48848 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 41267 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 178103 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 254722 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс
Строительство
Шахед 129

Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В Индонезии землетрясение магнитудой 5,8 привело к ранениям 433 человек и повреждению церковного здания. Власти координируют спасательные мероприятия, продолжается оценка ситуации.

Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь

В провинции Центральный Сулавеси (Индонезия) землетрясение магнитудой 5,8 оставило более 400 пострадавших и повредило по меньшей мере одну церковь. Власти координируют спасательные и эвакуационные мероприятия, пишет УНН со ссылкой на Radasampit.

Детали

Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) провинции Центральный Сулавеси (Султенг) сообщило, что "433 человека в округе Посо Песисир пострадали от землетрясения магнитудой 5,8 балла, которое произошло в воскресенье (17.08.2025) в округе Посо Песисир".

Всего в селе Масани, округ Посо Песисир, пострадали 433 человека или 184 семьи, в том числе 31 пожилой человек, 23 малыша и пять человек с инвалидностью. Одно церковное здание также было повреждено в результате землетрясений

- сказал в воскресенье в Палу глава управления BPBD Центрального Сулавеси Аккрис Фаттах Юнус.

Глава BPBD также сообщил, что "Группа быстрого реагирования провинции Центральный Сулавеси (TRC) вместе с местным управлением BPBD в регентстве Посо продолжают оценивать ситуацию и координировать действия с должностными лицами сел".

Дополнение

Другие пострадавшие села - Токорондо, Тову, Пинедапа и Лапе - еще проходят проверку совместной командой. Сбор данных о количестве эвакуированных продолжается.

Предварительные результаты оценки показывают, что 29 человек получили ранения: 13 госпитализированы в региональную больницу Посо, шесть - лечатся в общественном медицинском центре Токорондо, еще 10 получили медицинскую помощь на месте в районном отделении здравоохранения Посо.

В результате продолжающихся толчков многие жители решили покинуть свои дома.

Ранее Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) сообщало, что после землетрясения магнитудой 6,0 баллов, которое произошло в 05:36 по юго-западному времени в районе Посо, произошло 10 афтершоков.

Сильное землетрясение произошло у побережья Мексики11.08.25, 09:58 • 3370 просмотров

Алена Уткина

Новости Мира
Индонезия
Джакарта