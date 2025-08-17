Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь
Киев • УНН
В Индонезии землетрясение магнитудой 5,8 привело к ранениям 433 человек и повреждению церковного здания. Власти координируют спасательные мероприятия, продолжается оценка ситуации.
В провинции Центральный Сулавеси (Индонезия) землетрясение магнитудой 5,8 оставило более 400 пострадавших и повредило по меньшей мере одну церковь. Власти координируют спасательные и эвакуационные мероприятия, пишет УНН со ссылкой на Radasampit.
Детали
Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) провинции Центральный Сулавеси (Султенг) сообщило, что "433 человека в округе Посо Песисир пострадали от землетрясения магнитудой 5,8 балла, которое произошло в воскресенье (17.08.2025) в округе Посо Песисир".
Всего в селе Масани, округ Посо Песисир, пострадали 433 человека или 184 семьи, в том числе 31 пожилой человек, 23 малыша и пять человек с инвалидностью. Одно церковное здание также было повреждено в результате землетрясений
Глава BPBD также сообщил, что "Группа быстрого реагирования провинции Центральный Сулавеси (TRC) вместе с местным управлением BPBD в регентстве Посо продолжают оценивать ситуацию и координировать действия с должностными лицами сел".
Дополнение
Другие пострадавшие села - Токорондо, Тову, Пинедапа и Лапе - еще проходят проверку совместной командой. Сбор данных о количестве эвакуированных продолжается.
Предварительные результаты оценки показывают, что 29 человек получили ранения: 13 госпитализированы в региональную больницу Посо, шесть - лечатся в общественном медицинском центре Токорондо, еще 10 получили медицинскую помощь на месте в районном отделении здравоохранения Посо.
В результате продолжающихся толчков многие жители решили покинуть свои дома.
Ранее Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) сообщало, что после землетрясения магнитудой 6,0 баллов, которое произошло в 05:36 по юго-западному времени в районе Посо, произошло 10 афтершоков.
