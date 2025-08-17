Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 8182 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 95900 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 63384 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 65592 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 59241 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50912 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246257 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213473 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167999 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155131 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
50%
746мм
Популярнi новини
Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомоVideo17 серпня, 00:36 • 5438 перегляди
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру17 серпня, 01:23 • 8198 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo17 серпня, 02:15 • 31188 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47 • 13910 перегляди
Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділюPhoto17 серпня, 03:59 • 4736 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 8194 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 348714 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 302123 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 305880 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 312964 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Влад Яценко
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 1642 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 48416 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 41013 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 110184 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 177885 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Fox News
Будівництво
Шахед 129

Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква

Київ • УНН

 • 126 перегляди

В Індонезії землетрус магнітудою 5,8 спричинив поранення 433 осіб та пошкодження церковної будівлі. Влада координує рятувальні заходи, триває оцінка ситуації.

Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква

У провінції Центральний Сулавесі (Індонезія) землетрус магнітудою 5,8 залишив понад 400 постраждалих і пошкодив щонайменше одну церкву. Влада координує рятувальні та евакуаційні заходи, пише УНН із посиланням на Radasampit.

Деталі

Регіональне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (BPBD) провінції Центральний Сулавесі (Султенг) повідомило, що "433 особи в окрузі Посо Песісір постраждали від землетрусу магнітудою 5,8 бала , який стався в неділю (17.08.2025) в окрузі Посо Песісір".

Загалом у селі Масані, округ Посо Песісір, постраждали 433 особи або 184 сім'ї, зокрема 31 літня людина, 23 малюки та п'ять людей з інвалідністю. Одна церковна будівля також була пошкоджена внаслідок землетрусів

- сказав у неділю в Палу голова управління BPBD Центрального Сулавесі Акріс Фаттах Юнус.

Глава BPBD також повідомив, що "Група швидкого реагування провінції Центральний Сулавесі (TRC) разом із місцевим управлінням BPBD у регентстві Посо продовжують оцінювати ситуацію та координувати дії з посадовцями сіл".

Доповнення

Інші постраждалі села - Токорондо, Тову, Пінедапа та Лапе - ще проходять перевірку спільною командою. Збір даних про кількість евакуйованих триває.

Попередні результати оцінки показують, що 29 осіб отримали поранення: 13 госпіталізовані до регіональної лікарні Посо, шість - лікуються в громадському медичному центрі Токорондо, ще 10 отримали медичну допомогу на місці в районному відділенні охорони здоров’я Посо.

Внаслідок триваючих поштовхів багато мешканців вирішили залишити свої будинки.

Раніше Агентство з метеорології, кліматології та геофізики (BMKG) повідомляло, що після землетрусу магнітудою 6,0 балів, який стався о 05:36 за південно-західним часом у районі Посо, відбулося 10 афтершоків.

Сильний землетрус стався поблизу узбережжя Мексики11.08.25, 09:58 • 3366 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Індонезія
Джакарта