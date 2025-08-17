Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква
В Індонезії землетрус магнітудою 5,8 спричинив поранення 433 осіб та пошкодження церковної будівлі. Влада координує рятувальні заходи, триває оцінка ситуації.
У провінції Центральний Сулавесі (Індонезія) землетрус магнітудою 5,8 залишив понад 400 постраждалих і пошкодив щонайменше одну церкву. Влада координує рятувальні та евакуаційні заходи, пише УНН із посиланням на Radasampit.
Деталі
Регіональне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (BPBD) провінції Центральний Сулавесі (Султенг) повідомило, що "433 особи в окрузі Посо Песісір постраждали від землетрусу магнітудою 5,8 бала , який стався в неділю (17.08.2025) в окрузі Посо Песісір".
Загалом у селі Масані, округ Посо Песісір, постраждали 433 особи або 184 сім'ї, зокрема 31 літня людина, 23 малюки та п'ять людей з інвалідністю. Одна церковна будівля також була пошкоджена внаслідок землетрусів
Глава BPBD також повідомив, що "Група швидкого реагування провінції Центральний Сулавесі (TRC) разом із місцевим управлінням BPBD у регентстві Посо продовжують оцінювати ситуацію та координувати дії з посадовцями сіл".
Доповнення
Інші постраждалі села - Токорондо, Тову, Пінедапа та Лапе - ще проходять перевірку спільною командою. Збір даних про кількість евакуйованих триває.
Попередні результати оцінки показують, що 29 осіб отримали поранення: 13 госпіталізовані до регіональної лікарні Посо, шість - лікуються в громадському медичному центрі Токорондо, ще 10 отримали медичну допомогу на місці в районному відділенні охорони здоров’я Посо.
Внаслідок триваючих поштовхів багато мешканців вирішили залишити свої будинки.
Раніше Агентство з метеорології, кліматології та геофізики (BMKG) повідомляло, що після землетрусу магнітудою 6,0 балів, який стався о 05:36 за південно-західним часом у районі Посо, відбулося 10 афтершоків.
