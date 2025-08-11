Сильний землетрус стався поблизу узбережжя Мексики
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 5,65 стався поблизу узбережжя Оахаки у Мексиці. Його епіцентр залягав на глибині 10 км.
Землетрус магнітудою 5,65 стався поблизу узбережжя Оахаки у Мексиці, у неділю, повідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ), пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук, землетрус залягав на глибині 10 км.
