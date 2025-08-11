Сильное землетрясение произошло у побережья Мексики
Землетрясение магнитудой 5,65 произошло у побережья Оахаки в Мексике. Его эпицентр залегал на глубине 10 км.
Землетрясение магнитудой 5,65 произошло у побережья Оахаки в Мексике в воскресенье, сообщил Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ), пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук, землетрясение залегало на глубине 10 км.
