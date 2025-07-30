Не лише камчатка: землетрус магнітудою 6 балів зачепив Гватемалу
Київ • УНН
У Гватемалі 29 липня стався землетрус. Його магнітуда, за різними даними, становила від 5,7 до 6 балів, про постраждалих наразі невідомо.
Землетрус магнітудою 6 балів зачепив Гватемалу у вівторок, 29 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За даними німецького дослідницького центру геонаук, землетрус стався на глибині 10 км. Водночас, як повідомив Головний центр спеціального контролю України, землетрус стався на глибині 14 км, магнітуда - 5,7 балів за шкалою Ріхтера.
Наразі про постраждалих і руйнування невідомо.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на російському півострові камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 балів, який спричинив загрозу цунамі. Стихійне лихо відчули не лише росіяни, а й жителі американських штатів Аляска, Гаваї, на узбережжі Канади і країн Південної Америки.
До того УНН повідомляв, що магнітуда землетрусу на камчатці становила 7,5 балів.
Також УНН повідомляв, що у Чернівецькій області України стався ледь відчутний землетрус магнітудою 2,3 бали.