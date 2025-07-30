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Не только камчатка: землетрясение магнитудой 6 баллов затронуло Гватемалу

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Гватемале 29 июля произошло землетрясение. Его магнитуда, по разным данным, составляла от 5,7 до 6 баллов, о пострадавших пока неизвестно.

Не только камчатка: землетрясение магнитудой 6 баллов затронуло Гватемалу

Землетрясение магнитудой 6 баллов затронуло Гватемалу во вторник, 29 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным немецкого исследовательского центра геонаук, землетрясение произошло на глубине 10 км. В то же время, как сообщил Главный центр специального контроля Украины, землетрясение произошло на глубине 14 км, магнитуда - 5,7 баллов по шкале Рихтера.

В настоящее время о пострадавших и разрушениях неизвестно.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на российском полуострове камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов, которое вызвало угрозу цунами. Стихийное бедствие ощутили не только россияне, но и жители американских штатов Аляска, Гавайи, на побережье Канады и стран Южной Америки.

До того УНН сообщал, что магнитуда землетрясения на камчатке составила 7,5 баллов.

Также УНН сообщал, что в Черновицкой области Украины произошло едва ощутимое землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Евгений Устименко

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