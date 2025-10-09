В Индонезии обнаружили загрязнение Цезием-137: откуда оно взялось

В Индонезии обнаружили следы загрязнения радиоактивным Цезием-137 на 22 производственных объектах в промышленной зоне вблизи столицы страны Джакарты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Загрязнение было впервые обнаружено в партии креветок, отправленных в США в августе местной компанией PT Bahari Makmur Sejahtera. После этого власти Индонезии провели тщательное сканирование на уровень радиации в промышленном парке Modern Cikande, где базировалась компания.

По результатам проверки, данное предприятие было признано безопасным. Еще 21 предприятие подлежит проверке, говорится в сообщении.

Справка

Цезий-137 является опасным радиоактивным изотопом, который обычно попадает в окружающую среду в результате ядерных испытаний или после аварий, вроде Чернобыля или Фукусимы.

Он образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. Период полураспада Цезия-137 составляет около 30 тысяч лет.

Индонезия не имеет ядерного оружия и атомных электростанций. Не исключено, что Цезий-137 попал в страну из-за границы.

Напомним

В результате недавних российских обстрелов энергетической инфраструктуры Киевской области в Славутиче на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. Без электронапряжения оказался Новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок ЧАЭС.

Позже электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС было восстановлено.