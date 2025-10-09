$41.320.03
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
01:15 • 6934 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 20669 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 44033 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 31587 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 27690 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 48395 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 54385 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 46188 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 31038 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
В Індонезії виявили забруднення Цезієм-137: звідки воно взялось

Київ • УНН

 • 854 перегляди

В Індонезії виявили сліди забруднення радіоактивним Цезієм-137 на 22 виробничих об'єктах поблизу Джакарти. Забруднення вперше виявили в партії креветок, відправлених до США.

В Індонезії виявили забруднення Цезієм-137: звідки воно взялось

В Індонезії виявили сліди забруднення радіоактивним Цезієм-137 на 22 виробничих об'єктах в промисловій зоні поблизу столиці країни Джакарти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Забруднення було вперше виявлено в партії креветок, відправлених до США в серпні місцевою компанією PT Bahari Makmur Sejahtera. Після цього влада Індонезії провела ретельне сканування на рівень радіації в промисловому парку Modern Cikande, де базувалася компанія.

За результатами перевірки, дане підприємство було визнане безпечним. Ще 21 підприємство підлягає перевірці, йдеться в повідомленні.

Довідка

Цезій-137 є небезпечним радіоактивним ізотопом, який зазвичай потрапляє в навколишнє середовище в результаті ядерних випробувань або після аварій, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми.

Він утворюється переважно при поділі ядер в ядерних реакторах і ядерній зброї. Період напіврозпаду Цезію-137 становить близько 30 тисяч років.

Індонезія не має ядерної зброї та атомних електростанцій. Не виключено, що Цезій-137 потрапив до країни з-за кордону.

Нагадаємо

Внаслідок нещодавніх російських обстрілів енергетичної інфраструктури Київської області у Славутичі на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація. Без електронапруги опинився Новий безпечний конфайнмент, що ізолює зруйнований в 1986 році четвертий енергоблок ЧАЕС.

Пізніше електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС було відновлено.

Євген Устименко

