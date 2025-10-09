В Індонезії виявили забруднення Цезієм-137: звідки воно взялось

В Індонезії виявили сліди забруднення радіоактивним Цезієм-137 на 22 виробничих об'єктах в промисловій зоні поблизу столиці країни Джакарти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Забруднення було вперше виявлено в партії креветок, відправлених до США в серпні місцевою компанією PT Bahari Makmur Sejahtera. Після цього влада Індонезії провела ретельне сканування на рівень радіації в промисловому парку Modern Cikande, де базувалася компанія.

За результатами перевірки, дане підприємство було визнане безпечним. Ще 21 підприємство підлягає перевірці, йдеться в повідомленні.

Довідка

Цезій-137 є небезпечним радіоактивним ізотопом, який зазвичай потрапляє в навколишнє середовище в результаті ядерних випробувань або після аварій, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми.

Він утворюється переважно при поділі ядер в ядерних реакторах і ядерній зброї. Період напіврозпаду Цезію-137 становить близько 30 тисяч років.

Індонезія не має ядерної зброї та атомних електростанцій. Не виключено, що Цезій-137 потрапив до країни з-за кордону.

Нагадаємо

Внаслідок нещодавніх російських обстрілів енергетичної інфраструктури Київської області у Славутичі на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація. Без електронапруги опинився Новий безпечний конфайнмент, що ізолює зруйнований в 1986 році четвертий енергоблок ЧАЕС.

Пізніше електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС було відновлено.