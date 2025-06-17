В Индонезии экстренно сел самолет с паломниками из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
Самолет Saudia Airlines, летевший из Саудовской Аравии, совершил аварийную посадку в Индонезии из-за сообщения о взрывчатке на борту. Все 442 пассажира эвакуированы, полиция обыскивает самолет.
Пассажирский самолет Saudia Airlines, перевозивший паломников из Саудовской Аравии, экстренно приземлился в Индонезии из-за сообщения о взрывчатке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Самолет с 442 пассажирами, следовавший из Джидды в Джакарту, совершил аварийную посадку утром в провинции Северная Суматра. Причиной стала угроза взрыва, отправленная по электронной почте
После приземления все пассажиры были эвакуированы, а самолет проверили правоохранители.
"Полиция обыскивала багаж после проверки самолета", – сообщил начальник полиции Северной Суматры Вишну Хермаван.
В компании Saudia Airlines заявили, что принимают меры для организации дальнейшей поездки пассажиров. "Разрабатываются альтернативные варианты дальнейшей поездки.
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