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В Индонезии экстренно сел самолет с паломниками из-за угрозы взрыва

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Самолет Saudia Airlines, летевший из Саудовской Аравии, совершил аварийную посадку в Индонезии из-за сообщения о взрывчатке на борту. Все 442 пассажира эвакуированы, полиция обыскивает самолет.

В Индонезии экстренно сел самолет с паломниками из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет Saudia Airlines, перевозивший паломников из Саудовской Аравии, экстренно приземлился в Индонезии из-за сообщения о взрывчатке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Самолет с 442 пассажирами, следовавший из Джидды в Джакарту, совершил аварийную посадку утром в провинции Северная Суматра. Причиной стала угроза взрыва, отправленная по электронной почте

- отметили в Министерстве транспорта Индонезии.

После приземления все пассажиры были эвакуированы, а самолет проверили правоохранители.

"Полиция обыскивала багаж после проверки самолета", – сообщил начальник полиции Северной Суматры Вишну Хермаван.

В компании Saudia Airlines заявили, что принимают меры для организации дальнейшей поездки пассажиров. "Разрабатываются альтернативные варианты дальнейшей поездки.

Авиакатастрофа в Индии: изъяли второй "черный ящик" с самолета Air India16.06.25, 15:05 • 2794 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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