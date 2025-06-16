Авиакатастрофа в Индии: изъяли второй "черный ящик" с самолета Air India

Следователи изъяли второй "черный ящик" - бортовой речевой самописец (CVR) с рейса Air India, разбившегося в Индии, что является ключевым шагом в раскрытии причины смертельной аварии на прошлой неделе, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Самолет Air India Boeing 787-8 Dreamliner, следовавший в Лондон, разбился вскоре после вылета в четверг, 12 июня, из города Ахмадабад на западе Индии. Погибли по меньшей мере 270 человек, большинство из которых - пассажиры.

CVR записывает звук из кабины, включая разговоры пилотов, сигналы тревоги и окружающие звуки.

В Индии на месте падения борта Air India нашли второй черный ящик

Регистратор полетных данных (FDR), который регистрирует важнейшие параметры полета, такие как высота, скорость и работа двигателя, был извлечен из обломков в пятницу, 13 июня.

CVR и FDR вместе образуют то, что обычно называют "черным ящиком" или "черными ящиками" самолета. Это важный инструмент в расследовании авиакатастроф, который помогает экспертам восстановить последние моменты полета и определить причину инцидента, отмечает издание.

Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) возглавляет расследование причин катастрофы, которым помогают команды из США и Великобритании.

В воскресенье должностные лица Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) осмотрели место крушения самолета.

"AAIB начало подробное расследование, а Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) проводит параллельное расследование в соответствии с международными протоколами, поскольку самолет произведен в Америке", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Индийские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что должностные лица из Boeing и Федерального управления гражданской авиации (FAA) - агентства по безопасности полетов США - также посетили место катастрофы.

Отдельно ожидается, что в понедельник состоится первое заседание Комитета высокого уровня, созданного индийским правительством для расследования причин катастрофы.

Комитет представит предварительный отчет в течение трех месяцев, сообщило радио All India, и предложит новые стандартные операционные процедуры (СОП), которые помогут предотвратить подобные инциденты в будущем.

Дополнение

Менее чем через минуту после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя в Ахмадабаде самолет AI171 врезался в здание общежития врачей в медицинском колледже BJ и гражданской больнице.

Все, кроме одного, из 242 пассажиров и членов экипажа погибли. Чиновники также пытаются установить, сколько людей погибло на земле, и продолжают медленный процесс сопоставления образцов ДНК для подтверждения личностей жертв.

Авиакатастрофа Boeing 787-8 в Индии: полиция сообщила как минимум об одном выжившем – Ani

Врачи сообщили, что за выходные с места аварии было извлечено 270 тел.

Более 90 жертв были идентифицированы с помощью ДНК-теста, сообщил в понедельник доктор Раджниш Патель из гражданской больницы Ахмадабада. Он добавил, что 47 идентифицированных тел были отправлены их семьям.

Среди идентифицированных жертв - Виджай Рупани, бывший главный министр Гуджарата, похороны которого состоятся в понедельник. Рупани, чья политическая карьера длилась более 50 лет, будет похоронен со всеми государственными почестями в городе Раджкот.

Для многих других семей болезненное ожидание продолжается.

Чиновники сообщили BBC, что процесс идентификации медленный и кропотливый, поскольку многие тела сильно обгорели в результате катастрофы и обрабатываются небольшими партиями.