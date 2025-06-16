Авіакатастрофа в Індії: вилучили другу "чорну скриньку" з літака Air India

Слідчі вилучили другу "чорну скриньку" - бортовий мовний самописець (CVR) з рейсу Air India, що розбився в Індії, що є ключовим кроком у розкритті причини смертельної аварії минулого тижня, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Літак Air India Boeing 787-8 Dreamliner, що прямував до Лондона, розбився невдовзі після вильоту в четвер, 12 червня, із міста Ахмадабад на заході Інжії. Загинули щонайменше 270 людей, більшість із яких - пасажири.

CVR записує звук з кабіни, включаючи розмови пілотів, сигнали тривоги та навколишні звуки.

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Реєстратор польотних даних (FDR), який реєструє найважливіші параметри польоту, такі як висота, швидкість та робота двигуна, було вилучено з уламків у п'ятницю, 13 червня.

CVR та FDR разом утворюють те, що зазвичай називають "чорною скринькою" чи "чорними скриньками" літака. Це важливий інструмент у розслідуванні авіакатастроф, який допомагає експертам відновити останні моменти польоту та визначити причину інциденту, зазначає видання.

Бюро з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) очолює розслідування причин катастрофи, якій допомагають команди зі США та Великої Британії.

У неділю посадовці Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) оглянули місце катастрофи літака.

"AAIB почало докладне розслідування, а Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) проводить паралельне розслідування відповідно до міжнародних протоколів, оскільки літак здійснено в Америці", - йдеться в заяві, опублікованій у неділю.

Індійські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що посадовці з Boeing і Федерального управління цивільної авіації (FAA) - агентства з безпеки польотів США - також відвідали місце катастрофи.

Окремо очікується, що у понеділок відбудеться перше засідання Комітету високого рівня, створеного індійським урядом для розслідування причин катастрофи.

Комітет представить попередній звіт протягом трьох місяців, повідомило радіо All India, і запропонує нові стандартні операційні процедури (СОП), які допоможуть запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Доповнення

Менш ніж за хвилину після зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя в Ахмадабаді літак AI171 врізався у будівлю гуртожитку лікарів у медичному коледжі BJ та цивільній лікарні.

Усі, крім одного, із 242 пасажирів та членів екіпажу загинули. Чиновники також намагаються встановити, скільки людей загинуло на землі, та продовжують повільний процес зіставлення зразків ДНК для підтвердження осіб жертв.

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Лікарі повідомили, що за вихідні з місця аварії було вилучено 270 тіл.

Понад 90 жертв було ідентифіковано за допомогою ДНК-тесту, повідомив у понеділок доктор Раджніш Патель із цивільної лікарні Ахмадабада. Він додав, що 47 ідентифікованих тіл було відправлено їхнім сім'ям.

Серед ідентифікованих жертв - Віджай Рупані, колишній головний міністр Гуджарата, похорон якого відбудеться у понеділок. Рупані, чия політична кар'єра тривала понад 50 років, буде похований з усіма державними почестями у місті Раджкот.

Для багатьох інших сімей болісне очікування продовжується.

Чиновники повідомили BBC, що процес ідентифікації повільний і копіткий, оскільки багато тіл сильно обгоріли в результаті катастрофи і обробляються невеликими партіями.