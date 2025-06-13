В Індії на місці падіння борта Air India знайшли другу чорну скриньку

Другий бортовий самописець знайшли розслідувачі катастрофи літака Air India вже за кілька годин після того, як виявили перший. Індійські слідчі виявили ще одну чорну скриньку серед уламків пасажирського авіалайнера. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Independent.

Деталі

Цифровий самописець літака виявили на даху неподалік місця аварії, повідомили у Бюро з розслідування авіаційних катастроф Індії.

Зазначається, що пошукові роботи тривають, правоохоронці продовжують збирати докази.

40-річний Вішваш Кумар Рамеш з Лестера, єдиний вцілілий пасажир, який сидів на місці 11A, розповів Hindustan Times: "Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак розбився. Все сталося так швидко".

За даними Air India, серед пасажирів було 169 громадян Індії, 53 громадяни Великої Британії , один громадянин Канади та семеро громадян Португалії.

Уряд Індії розглядає можливість тимчасового призупинення експлуатації флоту Boeing 787 авіакомпанії Air India, повідомив телеканал NDTV.

Доповення

Індійські ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.

Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла.