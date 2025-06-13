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В Индии на месте падения борта Air India нашли второй черный ящик

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Индии нашли второй бортовой самописец разбившегося самолета Air India. На борту находились 242 человека, среди которых 169 граждан Индии и 53 гражданина Великобритании.

В Индии на месте падения борта Air India нашли второй черный ящик

Второй бортовой самописец нашли расследователи катастрофы самолета Air India уже через несколько часов после того, как обнаружили первый. Индийские следователи обнаружили еще один черный ящик среди обломков пассажирского авиалайнера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Independent.

Детали

Цифровой самописец самолета обнаружили на крыше недалеко от места аварии, сообщили в Бюро по расследованию авиационных катастроф Индии.

Отмечается, что поисковые работы продолжаются, правоохранители продолжают собирать доказательства.

40-летний Вишваш Кумар Рамеш из Лестера, единственный выживший пассажир, который сидел на месте 11A, рассказал Hindustan Times: "Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро".

По данным Air India, среди пассажиров было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии.

Правительство Индии рассматривает возможность временной приостановки эксплуатации флота Boeing 787 авиакомпании Air India, сообщил телеканал NDTV.

Дополнение

Индийские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India, следовавший в Лондон, разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого находилось 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела.

Лилия Набока

Лилия Набока

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