В Індонезії екстрено сів літак із паломниками через загрозу вибуху
Київ • УНН
Літак Saudia Airlines, що летів з Саудівської Аравії, здійснив аварійну посадку в Індонезії через повідомлення про вибухівку на борту. Усі 442 пасажири евакуйовані, поліція обшукує літак.
Пасажирський літак Saudia Airlines, що перевозив паломників із Саудівської Аравії, екстрено приземлився в Індонезії через повідомлення про вибухівку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Літак з 442 пасажирами, який прямував з Джидди до Джакарти, здійснив аварійну посадку вранці у провінції Північна Суматра. Причиною стала загроза вибуху, надіслана електронною поштою
Після приземлення всі пасажири були евакуйовані, а літак перевірили правоохоронці.
"Поліція обшукувала багаж після перевірки літака", – повідомив начальник поліції Північної Суматри Вішну Хермаван.
У компанії Saudia Airlines заявили, що вживають заходів для організації подальшої подорожі пасажирів. "Розробляються альтернативні варіанти подальшої подорожі.
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