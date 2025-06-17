В Індонезії екстрено сів літак із паломниками через загрозу вибуху

Пасажирський літак Saudia Airlines, що перевозив паломників із Саудівської Аравії, екстрено приземлився в Індонезії через повідомлення про вибухівку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Літак з 442 пасажирами, який прямував з Джидди до Джакарти, здійснив аварійну посадку вранці у провінції Північна Суматра. Причиною стала загроза вибуху, надіслана електронною поштою - зазначили в Міністерстві транспорту Індонезії.

Після приземлення всі пасажири були евакуйовані, а літак перевірили правоохоронці.

"Поліція обшукувала багаж після перевірки літака", – повідомив начальник поліції Північної Суматри Вішну Хермаван.

У компанії Saudia Airlines заявили, що вживають заходів для організації подальшої подорожі пасажирів. "Розробляються альтернативні варіанти подальшої подорожі.

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