Украинские БТР-4 проиграли тендер российским машинам, которые Индонезия так и не получила

$44.840.1351.140.01
ukenru
00:37 • 166 просмотра
Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём
23:42 • 4700 просмотра
Россия ночью ударила баллистическими ракетами по Киеву: повреждены административное здание и учебное заведение
23:17 • 6512 просмотра
На границе с Украиной в Польше готовятся к возможной гибридной атаке России
22:16 • 9644 просмотра
Во Франции за два месяца полностью потушили крупнейший с 1949 года лесной пожар
21:38 • 11106 просмотра
Россия увеличит военные расходы на треть в 2027 году — они станут крупнейшими со времён СССР
20:45 • 13014 просмотра
Генсек Совета Европы отреагировал на удар по зданию НАН в Киеве и пообещал добиваться ответственности РоссииPhoto
19:50 • 16134 просмотра
Корабль Starship совершил свой первый орбитальный полёт, выведя на орбиту спутники Starlink
19:28 • 21629 просмотра
Число жертв в результате атаки рф на НАН Украины возросло — под завалами обнаружили тело погибшего
28 сентября, 18:35 • 19518 просмотра
россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский
28 сентября, 17:32 • 23534 просмотра
путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будетPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
84%
758мм
Популярные новости
Удар рф по медцентру в Киеве: известно о троих пострадавшихPhoto28 сентября, 14:38 • 6540 просмотра
Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — ГрузияVideo28 сентября, 15:08 • 28458 просмотра
Удар рф разрушил два этажа здания НАН, известно о двух погибших учёных — Уполномоченный по защите государственного языка28 сентября, 15:25 • 8752 просмотра
Папа Лев призвал к уступкам ради мира на фоне затяжной войны в Украине28 сентября, 18:00 • 8568 просмотра
В Киеве количество пострадавших в результате атак РФ возросло до 24 — что известно об их состоянии28 сентября, 18:25 • 7872 просмотра
публикации
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить28 сентября, 16:37 • 33096 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
28 сентября, 14:10 • 37107 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo28 сентября, 13:51 • 37031 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
28 сентября, 09:18 • 80663 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
28 сентября, 07:17 • 72831 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Арнольд Шварценеггер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»00:05 • 554 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto23:06 • 1414 просмотра
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки22:05 • 2466 просмотра
Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери21:05 • 4214 просмотра
Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — ГрузияVideo28 сентября, 15:08 • 28573 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Financial Times
SpaceX Starship
Старлинк

Украинские БТР-4 проиграли тендер российским машинам, которые Индонезия так и не получила

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Индонезия приобрела американские AAV-7A1 после победы российских БТ-3Ф в тендере. Украинские БТР-4 проиграли конкурс.

Украинские БТР-4 проиграли тендер российским машинам, которые Индонезия так и не получила

Украинские БТР-4 в свое время проиграли тендер для морской пехоты Индонезии российским БТ-3Ф, однако доказательств поставки российских машин нет. Теперь Джакарта пополняет парк подержанными американскими амфибиями AAV-7A1. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Индонезия уже получила первую партию из 12 американских амфибийных бронетранспортеров AAV M-35, которые являются версией AAV-7A1. Всего страна ожидает получить 35 таких машин для морской пехоты.

Индонезийские морпехи уже эксплуатируют украинские БТР-4 — на вооружении находятся 5 таких машин. Ранее страна рассматривала их плавучие версии БТР-4В1/В2 как один из вариантов замены устаревших БТР-50.

Российские БТ-3Ф победили, но до Индонезии не доехали

В тендере украинским бронетранспортерам противостояли российские БТ-3Ф и дополнительные БМП-3Ф. В 2017 году именно российское предложение победило, однако, по данным Defense Express, подтверждений фактической поставки БТ-3Ф Индонезии нет.

Украинские перехватчики уже сбивают более половины реактивных «Шахедов» — Defense Express28.09.26, 06:16 • 18599 просмотров

Одной из возможных причин называют неготовность самой российской машины — БТ-3Ф вышел на государственные испытания в рф только в 2025 году. На ситуацию также могла повлиять смена политических обстоятельств.

В результате Индонезия начала искать альтернативу и обратилась к американским AAV-7A1, которые Корпус морской пехоты США уже снял с вооружения. При этом эти машины не новые и имеют проблемы с техническим состоянием — в США фиксировали случаи попадания воды внутрь амфибий, в частности во время фатальных инцидентов.

Потенциальной более современной альтернативой для Индонезии в будущем может стать южнокорейская амфибийная машина KAAV-II, которая в настоящее время разрабатывается прежде всего для нужд Южной Кореи.

Новый завод Rheinmetall уже передал Украине десятки тысяч 155-мм снарядов и готовится резко нарастить производство28.09.26, 05:37 • 20470 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Корпус морской пехоты США
Индонезия
Джакарта
Южная Корея
Соединённые Штаты