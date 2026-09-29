Украинские БТР-4 проиграли тендер российским машинам, которые Индонезия так и не получила

Украинские БТР-4 в свое время проиграли тендер для морской пехоты Индонезии российским БТ-3Ф, однако доказательств поставки российских машин нет. Теперь Джакарта пополняет парк подержанными американскими амфибиями AAV-7A1. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

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Индонезия уже получила первую партию из 12 американских амфибийных бронетранспортеров AAV M-35, которые являются версией AAV-7A1. Всего страна ожидает получить 35 таких машин для морской пехоты.

Индонезийские морпехи уже эксплуатируют украинские БТР-4 — на вооружении находятся 5 таких машин. Ранее страна рассматривала их плавучие версии БТР-4В1/В2 как один из вариантов замены устаревших БТР-50.

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В тендере украинским бронетранспортерам противостояли российские БТ-3Ф и дополнительные БМП-3Ф. В 2017 году именно российское предложение победило, однако, по данным Defense Express, подтверждений фактической поставки БТ-3Ф Индонезии нет.

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Одной из возможных причин называют неготовность самой российской машины — БТ-3Ф вышел на государственные испытания в рф только в 2025 году. На ситуацию также могла повлиять смена политических обстоятельств.

В результате Индонезия начала искать альтернативу и обратилась к американским AAV-7A1, которые Корпус морской пехоты США уже снял с вооружения. При этом эти машины не новые и имеют проблемы с техническим состоянием — в США фиксировали случаи попадания воды внутрь амфибий, в частности во время фатальных инцидентов.

Потенциальной более современной альтернативой для Индонезии в будущем может стать южнокорейская амфибийная машина KAAV-II, которая в настоящее время разрабатывается прежде всего для нужд Южной Кореи.

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