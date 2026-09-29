Українські БТР-4 програли тендер російським машинам, яких Індонезія так і не отримала

Українські БТР-4 свого часу програли тендер для морської піхоти Індонезії російським БТ-3Ф, однак доказів постачання російських машин немає. Тепер Джакарта поповнює парк вживаними американськими амфібіями AAV-7A1. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Індонезія вже отримала першу партію з 12 американських амфібійних бронетранспортерів AAV M-35, які є версією AAV-7A1. Загалом країна очікує отримати 35 таких машин для морської піхоти.

Індонезійські морпіхи вже експлуатують українські БТР-4 – на озброєнні перебувають 5 таких машин. Раніше країна розглядала їхні плавучі версії БТР-4В1/В2 як один із варіантів заміни застарілих БТР-50.

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У тендері українським бронетранспортерам протистояли російські БТ-3Ф та додаткові БМП-3Ф. У 2017 році саме російська пропозиція перемогла, однак, за даними Defense Express, підтверджень фактичного постачання БТ-3Ф Індонезії немає.

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Однією з можливих причин називають неготовність самої російської машини – БТ-3Ф вийшов на державні випробування в рф лише у 2025 році. На ситуацію також могла вплинути зміна політичних обставин.

У результаті Індонезія почала шукати альтернативу та звернулася до американських AAV-7A1, які Корпус морської піхоти США вже зняв з озброєння. При цьому ці машини не нові та мають проблеми з технічним станом – у США фіксували випадки потрапляння води всередину амфібій, зокрема під час фатальних інцидентів.

Потенційною сучаснішою альтернативою для Індонезії у майбутньому може стати південнокорейська амфібійна машина KAAV-II, яка наразі розробляється передусім для потреб Південної Кореї.

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