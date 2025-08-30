$41.260.00
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 39052 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 159421 просмотра
29 августа, 12:28 • 159421 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 134839 просмотра
29 августа, 12:17 • 134839 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 83390 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 92435 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 57843 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 115812 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75330 просмотра
28 августа, 15:40 • 75330 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71595 просмотра
28 августа, 13:53 • 71595 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165198 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Протесты вспыхнули в Индонезии: трое погибших из-за поджога здания регионального совета

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Индонезии протесты из-за льгот для законодателей переросли в насилие. Погибли три человека во время пожара в здании городского совета в Макассаре.

Протесты вспыхнули в Индонезии: трое погибших из-за поджога здания регионального совета

В Индонезии протесты из-за льгот для индонезийских законодателей переросли в кровопролитное насилие, в результате которого по меньшей мере три человека погибли в пожаре в здании городского совета в городе Макассар на востоке страны, сообщили официальные лица в субботу, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Беспорядки, охватившие всю страну с начала недели, были вызваны общественным возмущением в связи с сообщениями о том, что члены парламента получают ежемесячное пособие на жилье в 50 миллионов рупий (3000 долларов США), что более чем в 10 раз превышает среднюю заработную плату в Индонезии.

Напряженность еще больше возросла после того, как 21-летний водитель мотоциклетного такси был сбит насмерть бронированной полицейской машиной во время протеста в Джакарте в четверг вечером. Инцидент, запечатленный на широко распространенных видео, вызвал обвинения в применении чрезмерной силы со стороны сил безопасности.

В Макасаре протестующие ворвались в здание местного совета поздно вечером в пятницу, подожгли его и убили окружного чиновника, охранника и помощника депутата, сообщил Фадли Тахар, глава городского управления гражданской обороны.

Пожары и столкновения также были зарегистрированы в Джакарте, Сурабае и Бандунге, где демонстранты атаковали и подожгли полицейские участки и объекты общественного транспорта.

Президент страны Прабово Субианто, который вступил в должность в октябре 2024 года, призвал к спокойствию в телевизионном обращении, призвав к диалогу, но предостерег от дальнейшего насилия.

В Индонезии экстренно сел самолет с паломниками из-за угрозы взрыва17.06.25, 17:48 • 3776 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Индонезия
Джакарта