Протесты вспыхнули в Индонезии: трое погибших из-за поджога здания регионального совета
Киев • УНН
В Индонезии протесты из-за льгот для законодателей переросли в насилие. Погибли три человека во время пожара в здании городского совета в Макассаре.
В Индонезии протесты из-за льгот для индонезийских законодателей переросли в кровопролитное насилие, в результате которого по меньшей мере три человека погибли в пожаре в здании городского совета в городе Макассар на востоке страны, сообщили официальные лица в субботу, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Беспорядки, охватившие всю страну с начала недели, были вызваны общественным возмущением в связи с сообщениями о том, что члены парламента получают ежемесячное пособие на жилье в 50 миллионов рупий (3000 долларов США), что более чем в 10 раз превышает среднюю заработную плату в Индонезии.
Напряженность еще больше возросла после того, как 21-летний водитель мотоциклетного такси был сбит насмерть бронированной полицейской машиной во время протеста в Джакарте в четверг вечером. Инцидент, запечатленный на широко распространенных видео, вызвал обвинения в применении чрезмерной силы со стороны сил безопасности.
В Макасаре протестующие ворвались в здание местного совета поздно вечером в пятницу, подожгли его и убили окружного чиновника, охранника и помощника депутата, сообщил Фадли Тахар, глава городского управления гражданской обороны.
Пожары и столкновения также были зарегистрированы в Джакарте, Сурабае и Бандунге, где демонстранты атаковали и подожгли полицейские участки и объекты общественного транспорта.
Президент страны Прабово Субианто, который вступил в должность в октябре 2024 года, призвал к спокойствию в телевизионном обращении, призвав к диалогу, но предостерег от дальнейшего насилия.
В Индонезии экстренно сел самолет с паломниками из-за угрозы взрыва17.06.25, 17:48 • 3776 просмотров