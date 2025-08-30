Протести спалахнули в Індонезії: троє загиблих через підпал будівлі регіональної ради
Київ • УНН
В Індонезії протести через пільги для законодавців переросли в насильство. Загинуло троє людей під час пожежі в будівлі міської ради в Макассарі.
В Індонезії протести через пільги для індонезійських законодавців переросли в кровопролитне насильство, внаслідок якого щонайменше троє людей загинули в пожежі у будівлі міської ради у місті Макассар на сході країни, повідомили офіційні особи у суботу, пише УНН з посиланням на dpa.
Деталі
Заворушення, що охопили всю країну з початку тижня, були викликані громадським обуренням у зв'язку з повідомленнями про те, що члени парламенту отримують щомісячну допомогу на житло у 50 мільйонів рупій (3000 доларів США), що більш ніж у 10 разів перевищує середню заробітну плату в Індонезії.
Напруженість ще більше зросла після того, як 21-річного водія мотоциклетного таксі було збито на смерть броньованою поліцейською машиною під час протесту в Джакарті в четвер увечері. Інцидент, зображений на широко поширених відео, викликав звинувачення у застосуванні надмірної сили з боку сил безпеки.
У Макасарі протестувальники увірвалися до будівлі місцевої ради пізно ввечері в п'ятницю, підпалили її та вбили окружного чиновника, охоронця та помічника депутата, повідомив Фадлі Тахар, голова міського управління цивільної оборони.
Пожежі та зіткнення також були зареєстровані в Джакарті, Сурабаї та Бандунгу, де демонстранти атакували та підпалили поліцейські дільниці та об'єкти громадського транспорту.
Президент країни Прабово Субіанто, який обійняв посаду в жовтні 2024 року, закликав до спокою в телевізійному зверненні, закликавши до діалогу, але застеріг від подальшого насильства.
