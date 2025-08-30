Протести спалахнули в Індонезії: троє загиблих через підпал будівлі регіональної ради

$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 39051 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 159420 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 134839 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 83390 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 92435 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 57843 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 115812 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75330 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71595 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165198 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни 29 серпня, 21:54 • 7474 перегляди
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді30 серпня, 01:23 • 13071 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 12392 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні02:50 • 13416 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 6902 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 106777 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 112043 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 159421 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 134839 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 115812 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Кая Каллас
Андрій Єрмак
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 39587 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 176006 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 203583 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 204358 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 188948 перегляди
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot
Falcon 9
SpaceX Starship

Протести спалахнули в Індонезії: троє загиблих через підпал будівлі регіональної ради

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Індонезії протести через пільги для законодавців переросли в насильство. Загинуло троє людей під час пожежі в будівлі міської ради в Макассарі.

Протести спалахнули в Індонезії: троє загиблих через підпал будівлі регіональної ради

В Індонезії протести через пільги для індонезійських законодавців переросли в кровопролитне насильство, внаслідок якого щонайменше троє людей загинули в пожежі у будівлі міської ради у місті Макассар на сході країни, повідомили офіційні особи у суботу, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Заворушення, що охопили всю країну з початку тижня, були викликані громадським обуренням у зв'язку з повідомленнями про те, що члени парламенту отримують щомісячну допомогу на житло у 50 мільйонів рупій (3000 доларів США), що більш ніж у 10 разів перевищує середню заробітну плату в Індонезії.

Напруженість ще більше зросла після того, як 21-річного водія мотоциклетного таксі було збито на смерть броньованою поліцейською машиною під час протесту в Джакарті в четвер увечері. Інцидент, зображений на широко поширених відео, викликав звинувачення у застосуванні надмірної сили з боку сил безпеки.

У Макасарі протестувальники увірвалися до будівлі місцевої ради пізно ввечері в п'ятницю, підпалили її та вбили окружного чиновника, охоронця та помічника депутата, повідомив Фадлі Тахар, голова міського управління цивільної оборони.

Пожежі та зіткнення також були зареєстровані в Джакарті, Сурабаї та Бандунгу, де демонстранти атакували та підпалили поліцейські дільниці та об'єкти громадського транспорту.

Президент країни Прабово Субіанто, який обійняв посаду в жовтні 2024 року, закликав до спокою в телевізійному зверненні, закликавши до діалогу, але застеріг від подальшого насильства.

В Індонезії екстрено сів літак із паломниками через загрозу вибуху17.06.25, 17:48 • 3776 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Індонезія
Джакарта