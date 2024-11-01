Смертельный пожар на масляной фабрике в Джакарте: есть погибшие
Киев • УНН
На фабрике по производству растительного масла в Джакарте произошел масштабный пожар, в результате которого погиб один человек. 20 пожарных машин боролись с огнем, который быстро охватил здание.
В пятницу в результате крупного пожара на фабрике производства растительного масла на восточной окраине индонезийской столицы Джакарты погиб один человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Местная пожарная служба сообщила, что около 20 пожарных грузовиков боролись с огнем, который быстро охватил здание.
По информации, опубликованной телеканалом Metro TV, пожар сопровождался сильным пламенем и клубами черного дыма, которые поднимались над фабрикой. В связи с инцидентом дороги вокруг предприятия были перекрыты, что затрудняло доступ пожарных подразделений.
На данный момент обстоятельства гибели человека и причина возникновения пожара остаются неизвестными. Власти продолжают расследование, а пожарные работают над ликвидацией последствий инцидента.
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