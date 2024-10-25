Индонезия объявила о намерении присоединиться к БРИКС
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Индонезии заявило о начале процесса присоединения страны к БРИКС. Новый президент Прабово Субианто стремится усилить роль страны в международных отношениях.
Индонезия выразила намерение присоединиться к группе стран БРИКС на последнем саммите блока в россии, сообщило министерство иностранных дел страны поздно вечером в четверг, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
"С этим объявлением начался процесс присоединения Индонезии к БРИКС", - заявило министерство.
Президент Индонезии Прабово Субианто, вступивший в должность на прошлой неделе, продемонстрировал заинтересованность в том, чтобы страна играла более активную роль во внешних делах.
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Он не присутствовал на саммите, но министр иностранных дел Индонезии Сугионо заявил, что "присоединение Индонезии к БРИКС является проявлением независимой и активной внешней политики".
"Это не означает, что мы поддерживаем какой-то конкретный блок, а скорее то, что мы принимаем активное участие во всех форумах", - добавил он.