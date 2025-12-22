Кровавое ДТП в Индонезии на острове Ява: 16 человек погибли в пассажирском автобусе

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 7284 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 16471 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 23762 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 32342 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 32325 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 44620 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 69756 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 78196 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45101 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38260 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
89%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений" - Зеленский21 декабря, 18:44 • 6206 просмотра
Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21 декабря, 18:58 • 5242 просмотра
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 5590 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 9416 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 5544 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 21939 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 44678 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 78196 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 115779 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 85019 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 17970 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 19830 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 32064 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 54668 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37719 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Кровавое ДТП в Индонезии на острове Ява: 16 человек погибли в пассажирском автобусе

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Межпровинциальный автобус, следовавший из Джакарты в Джокьякарту, попал в смертельную аварию на платной дороге Крапьяк в городе Семаранг. В результате ДТП 16 человек погибли и 18 получили ранения.

Кровавое ДТП в Индонезии на острове Ява: 16 человек погибли в пассажирском автобусе

Масштабная автокатастрофа потрясла индонезийский остров Ява сразу после полуночи в понедельник. Межпровинциальный автобус, следовавший из Джакарты в Джокьякарту, попал в смертельную аварию на платной дороге Крапьяк в городе Семаранг. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Автобус с 34 пассажирами на скорости потерял управление на крутой развязке. Транспортное средство врезалось в бетонный барьер, после чего перевернулось на бок. Сила удара была настолько мощной, что шансов на спасение у многих пассажиров почти не было.

Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат16.12.25, 21:35 • 3784 просмотра

Сильный удар отбросил нескольких пассажиров и оставил их зажатыми возле кузова автобуса 

– сообщил Будионо, руководитель местного поисково-спасательного агентства.

Спасательные службы прибыли на место через 40 минут и констатировали, что шесть человек погибли мгновенно на месте происшествия. Десять пассажиров умерли во время транспортировки или уже в стенах больницы. Восемнадцать человек получили ранения: из них пятеро находятся в критическом состоянии, остальные – в тяжелом.

В настоящее время полиция устанавливает причины аварии, рассматривая версии превышения скорости или технической неисправности автобуса на опасном участке дороги.

В Колумбии автобус с выпускниками лицея сорвался в обрыв: 17 погибших и 20 раненых15.12.25, 13:17 • 2742 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Ассошиэйтед Пресс
Колумбия
Джакарта
Словакия