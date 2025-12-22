Кровавое ДТП в Индонезии на острове Ява: 16 человек погибли в пассажирском автобусе
Киев • УНН
Межпровинциальный автобус, следовавший из Джакарты в Джокьякарту, попал в смертельную аварию на платной дороге Крапьяк в городе Семаранг. В результате ДТП 16 человек погибли и 18 получили ранения.
Масштабная автокатастрофа потрясла индонезийский остров Ява сразу после полуночи в понедельник. Межпровинциальный автобус, следовавший из Джакарты в Джокьякарту, попал в смертельную аварию на платной дороге Крапьяк в городе Семаранг. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Автобус с 34 пассажирами на скорости потерял управление на крутой развязке. Транспортное средство врезалось в бетонный барьер, после чего перевернулось на бок. Сила удара была настолько мощной, что шансов на спасение у многих пассажиров почти не было.
Сильный удар отбросил нескольких пассажиров и оставил их зажатыми возле кузова автобуса
Спасательные службы прибыли на место через 40 минут и констатировали, что шесть человек погибли мгновенно на месте происшествия. Десять пассажиров умерли во время транспортировки или уже в стенах больницы. Восемнадцать человек получили ранения: из них пятеро находятся в критическом состоянии, остальные – в тяжелом.
В настоящее время полиция устанавливает причины аварии, рассматривая версии превышения скорости или технической неисправности автобуса на опасном участке дороги.
