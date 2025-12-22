Кривава ДТП в Індонезії на острові Ява: 16 людей загинули у пасажирському автобусі
Міжпровінційний автобус, що прямував із Джакарти до Джок'якарти, потрапив у смертельну аварію на платній дорозі Крап'як у місті Семаранг. Внаслідок ДТП 16 людей загинули та 18 отримали поранення.
Масштабна автокатастрофа сколихнула індонезійський острів Ява одразу після півночі в понеділок. Міжпровінційний автобус, що прямував із Джакарти до Джок'якарти, потрапив у смертельну аварію на платній дорозі Крап'як у місті Семаранг. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Автобус із 34 пасажирами на швидкості втратив керування на крутій розв'язці. Транспортний засіб врізався в бетонний бар’єр, після чого перекинувся на бік. Сила удару була настільки потужною, що шансів на порятунок у багатьох пасажирів майже не було.
Сильний удар відкинув кількох пасажирів і залишив їх затиснутими біля кузова автобуса
Рятувальні служби прибули на місце через 40 хвилин та констатували, що шестеро людей загинули миттєво на місці події. Десятеро пасажирів померли під час транспортування або вже в стінах лікарні. Вісімнадцятеро осіб отримали поранення: з них п'ятеро перебувають у критичному стані, решта – у важкому.
Наразі поліція встановлює причини аварії, розглядаючи версії перевищення швидкості або технічної несправності автобуса на небезпечній ділянці дороги.
