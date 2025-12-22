$42.340.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кривава ДТП в Індонезії на острові Ява: 16 людей загинули у пасажирському автобусі

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Міжпровінційний автобус, що прямував із Джакарти до Джок'якарти, потрапив у смертельну аварію на платній дорозі Крап'як у місті Семаранг. Внаслідок ДТП 16 людей загинули та 18 отримали поранення.

Кривава ДТП в Індонезії на острові Ява: 16 людей загинули у пасажирському автобусі

Масштабна автокатастрофа сколихнула індонезійський острів Ява одразу після півночі в понеділок. Міжпровінційний автобус, що прямував із Джакарти до Джок'якарти, потрапив у смертельну аварію на платній дорозі Крап'як у місті Семаранг. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Автобус із 34 пасажирами на швидкості втратив керування на крутій розв'язці. Транспортний засіб врізався в бетонний бар’єр, після чого перекинувся на бік. Сила удару була настільки потужною, що шансів на порятунок у багатьох пасажирів майже не було.

Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат16.12.25, 21:35 • 3784 перегляди

Сильний удар відкинув кількох пасажирів і залишив їх затиснутими біля кузова автобуса 

– повідомив Будіоно, керівник місцевого пошуково-рятувального агентства.

Рятувальні служби прибули на місце через 40 хвилин та констатували, що шестеро людей загинули миттєво на місці події. Десятеро пасажирів померли під час транспортування або вже в стінах лікарні. Вісімнадцятеро осіб отримали поранення: з них п'ятеро перебувають у критичному стані, решта – у важкому.

Наразі поліція встановлює причини аварії, розглядаючи версії перевищення швидкості або технічної несправності автобуса на небезпечній ділянці дороги.

У Колумбії автобус з випускниками ліцею зірвався в урвище: 17 загиблих та 20 поранених15.12.25, 13:17 • 2742 перегляди

Степан Гафтко

