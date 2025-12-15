У Колумбії автобус з випускниками ліцею зірвався в урвище: 17 загиблих та 20 поранених

Масштабна дорожня аварія сталася у Колумбії, коли автобус із випускниками ліцею зірвався в урвище. Відомо про 17 загиблих та ще 20 поранених, передає УНН із посиланням на Elcolombian.

Деталі

Аварія сталася близько 5:40 ранку на дорозі, що сполучає муніципалітети Ремедіос та Сарагоса, у секторі Ель-Чісперо. Згідно з попередніми даними, транспортний засіб скотився приблизно на 80 метрів вниз по кручі, причини чого все ще розслідуються.

За даними компанії Senior Prom Fest, яка займається організацією вечірок і розваг і уклала контракт на перевезення групи, яка поверталася з Толу і Ковеньяса до Медельїну після поїздки, організованої випускниками одинадцятого класу освітньої установи Liceo Antioqueño в Белло, в автомобілі знаходилося 37 осіб. Школа уточнила, що поїздка не була офіційним шкільним заходом та була організована безпосередньо самими учнями.

Група виїхала з Медельїна в середу, 10 грудня, і поверталася цієї неділі, коли сталася аварія.

