У Колумбії автобус з випускниками ліцею зірвався в урвище: 17 загиблих та 20 поранених

$42.190.08
49.470.05
ukenru
11:20 • 108 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 3656 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 9992 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 12878 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 14199 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 16130 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 23097 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32113 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28408 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 38121 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та синPhoto15 грудня, 01:45 • 5520 перегляди
На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА15 грудня, 02:15 • 7748 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності15 грудня, 03:20 • 19366 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 13937 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 19710 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 66298 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 82241 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 68678 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 78039 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 102592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Александр Стубб
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 16939 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 34402 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 36046 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 40642 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 75308 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
BFM TV

У Колумбії автобус з випускниками ліцею зірвався в урвище: 17 загиблих та 20 поранених

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Колумбії автобус з випускниками ліцею зірвався в урвище, внаслідок чого загинуло 17 осіб та 20 отримали поранення. Аварія сталася на дорозі між муніципалітетами Ремедіос та Сарагоса, коли транспортний засіб скотився на 80 метрів.

У Колумбії автобус з випускниками ліцею зірвався в урвище: 17 загиблих та 20 поранених

Масштабна дорожня аварія сталася у Колумбії, коли автобус із випускниками ліцею зірвався в урвище. Відомо про 17 загиблих та ще 20 поранених, передає УНН із посиланням на Elcolombian.

Деталі

Аварія сталася близько 5:40 ранку на дорозі, що сполучає муніципалітети Ремедіос та Сарагоса, у секторі Ель-Чісперо. Згідно з попередніми даними, транспортний засіб скотився приблизно на 80 метрів вниз по кручі, причини чого все ще розслідуються.

За даними компанії Senior Prom Fest, яка займається організацією вечірок і розваг і уклала контракт на перевезення групи, яка поверталася з Толу і Ковеньяса до Медельїну після поїздки, організованої випускниками одинадцятого класу освітньої установи Liceo Antioqueño в Белло, в автомобілі знаходилося 37 осіб. Школа уточнила, що поїздка не була офіційним шкільним заходом та була організована безпосередньо самими учнями.

Група виїхала з Медельїна в середу, 10 грудня, і поверталася цієї неділі, коли сталася аварія.

Тисячі курей втекли після ДТП вантажівки у німецькому Кведлінбурзі11.12.25, 15:36 • 2430 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Колумбія