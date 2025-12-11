Тисячі курей втекли після ДТП вантажівки у німецькому Кведлінбурзі

$42.280.10
49.220.12
ukenru
12:12 • 3852 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 10034 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 10485 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 12103 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 14298 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 30182 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 20964 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
11 грудня, 07:38 • 21382 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28777 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42893 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
95%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 31764 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 11289 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 7966 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 17579 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 9572 перегляди
Публікації
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 17747 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 30182 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 42974 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 44253 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 51432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 8116 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 23711 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 29419 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 25467 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 33890 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Фільм

Тисячі курей втекли після ДТП вантажівки у німецькому Кведлінбурзі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У німецькому Кведлінбурзі вантажівка з курями перекинулася на автобані A36, внаслідок чого близько 5000 птахів втекли. Рух було перекрито, а ветеринарні служби займалися виловом курей.

Тисячі курей втекли після ДТП вантажівки у німецькому Кведлінбурзі

У німецькому місті Кведлінбург, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, сталася незвичайна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої близько п'яти тисяч курей опинилися на волі. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Рано-вранці 11 грудня вантажний автомобіль, що перевозив птицю, з невідомих причин втратив керування та перекинувся на автобані A36. Як повідомляє DW, внаслідок аварії 15-тонний вантаж було втрачено, проте водій не постраждав. 

Після аварії приблизно 5000 курей вибралися із кліток та почали бігати як по самій автомагістралі, так і поруч із нею, про що інформувала служба дорожнього руху.

Через масову втечу птиці рух у напрямку Брауншвейга було повністю закрито. На місце аварії оперативно прибули співробітники ветеринарної служби для виловлювання курей.

У США нетверезий єнот влаштував безлад в магазині алкогольних напоїв03.12.25, 17:51 • 4845 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Дорожньо-транспортна пригода
Німеччина
Сполучені Штати Америки