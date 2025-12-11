Тисячі курей втекли після ДТП вантажівки у німецькому Кведлінбурзі
Київ • УНН
У німецькому Кведлінбурзі вантажівка з курями перекинулася на автобані A36, внаслідок чого близько 5000 птахів втекли. Рух було перекрито, а ветеринарні служби займалися виловом курей.
У німецькому місті Кведлінбург, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, сталася незвичайна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої близько п'яти тисяч курей опинилися на волі. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Рано-вранці 11 грудня вантажний автомобіль, що перевозив птицю, з невідомих причин втратив керування та перекинувся на автобані A36. Як повідомляє DW, внаслідок аварії 15-тонний вантаж було втрачено, проте водій не постраждав.
Після аварії приблизно 5000 курей вибралися із кліток та почали бігати як по самій автомагістралі, так і поруч із нею, про що інформувала служба дорожнього руху.
Через масову втечу птиці рух у напрямку Брауншвейга було повністю закрито. На місце аварії оперативно прибули співробітники ветеринарної служби для виловлювання курей.
