У США нетверезий єнот влаштував безлад в магазині алкогольних напоїв

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 1574 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 4320 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 9740 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 15137 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 18966 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 21979 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28274 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35847 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29792 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39654 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 42109 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 27185 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 12418 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 19315 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 12788 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 4320 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 19396 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 42177 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 46273 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 55449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56402 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58609 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113611 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87331 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103074 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500

У США нетверезий єнот влаштував безлад в магазині алкогольних напоїв

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У Вірджинії працівники магазину алкогольних напоїв виявили нетверезого єнота в туалеті. Тварина розбила пляшки та випила алкоголь, після чого її відвезли до притулку.

У США нетверезий єнот влаштував безлад в магазині алкогольних напоїв

У американському штаті Вірджинія працівники магазину алкогольних напоїв знайшли нетверезого єнота. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC і TMZ. Com.

Деталі

Тварину знайшли в туалеті магазину ABC в Ешленді у окрузі Ганновер, штат Вірджинія. Повідомляється, що перед цим єнот встиг спробувати кілька міцних напоїв - у торгівельній залі на підлозі знайшли розбиті пляшки з-під алкоголю і калюжі з-під напоїв.

Цей магазин був закритий з нагоди Дня подяки. 28 листопада, у день "чорної п’ятниці", єнот заліз до магазину.

Співробітниця служби контролю за тваринами відвезла єнота до притулку, але перед цим він встиг протверезіти. У притулку єнот поспав кілька годин, після чого його відпустили на волю цілим і неушкодженим.

Нагадаємо

Влада американського штату Нью-Йорк вирішила приспати білку на прізвисько Пінат. Вона була зіркою Instagram і прожила 7 років з господарем.

Євген Устименко

Новини Світу
Тварини
Нью-Йорк (штат)
Вірджинія