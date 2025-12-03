У США нетверезий єнот влаштував безлад в магазині алкогольних напоїв
Київ • УНН
У Вірджинії працівники магазину алкогольних напоїв виявили нетверезого єнота в туалеті. Тварина розбила пляшки та випила алкоголь, після чого її відвезли до притулку.
У американському штаті Вірджинія працівники магазину алкогольних напоїв знайшли нетверезого єнота. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC і TMZ. Com.
Деталі
Тварину знайшли в туалеті магазину ABC в Ешленді у окрузі Ганновер, штат Вірджинія. Повідомляється, що перед цим єнот встиг спробувати кілька міцних напоїв - у торгівельній залі на підлозі знайшли розбиті пляшки з-під алкоголю і калюжі з-під напоїв.
Цей магазин був закритий з нагоди Дня подяки. 28 листопада, у день "чорної п’ятниці", єнот заліз до магазину.
Співробітниця служби контролю за тваринами відвезла єнота до притулку, але перед цим він встиг протверезіти. У притулку єнот поспав кілька годин, після чого його відпустили на волю цілим і неушкодженим.
Нагадаємо
