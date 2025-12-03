У США нетверезий єнот влаштував безлад в магазині алкогольних напоїв

У американському штаті Вірджинія працівники магазину алкогольних напоїв знайшли нетверезого єнота. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC і TMZ. Com.

Деталі

Тварину знайшли в туалеті магазину ABC в Ешленді у окрузі Ганновер, штат Вірджинія. Повідомляється, що перед цим єнот встиг спробувати кілька міцних напоїв - у торгівельній залі на підлозі знайшли розбиті пляшки з-під алкоголю і калюжі з-під напоїв.

Цей магазин був закритий з нагоди Дня подяки. 28 листопада, у день "чорної п’ятниці", єнот заліз до магазину.

Співробітниця служби контролю за тваринами відвезла єнота до притулку, але перед цим він встиг протверезіти. У притулку єнот поспав кілька годин, після чого його відпустили на волю цілим і неушкодженим.

Нагадаємо

Влада американського штату Нью-Йорк вирішила приспати білку на прізвисько Пінат. Вона була зіркою Instagram і прожила 7 років з господарем.