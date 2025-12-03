В США нетрезвый енот устроил беспорядок в магазине алкогольных напитков

В американском штате Вирджиния работники магазина алкогольных напитков нашли нетрезвого енота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и TMZ. Com.

Детали

Животное нашли в туалете магазина ABC в Эшленде в округе Ганновер, штат Вирджиния. Сообщается, что перед этим енот успел попробовать несколько крепких напитков - в торговом зале на полу нашли разбитые бутылки из-под алкоголя и лужи из-под напитков.

Этот магазин был закрыт по случаю Дня благодарения. 28 ноября, в день "черной пятницы", енот залез в магазин.

Сотрудница службы контроля за животными отвезла енота в приют, но перед этим он успел протрезветь. В приюте енот поспал несколько часов, после чего его отпустили на волю целым и невредимым.

Напомним

