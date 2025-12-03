$42.330.01
Эксклюзив
15:15 • 1510 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 4164 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 9630 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 15084 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 18925 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 21956 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28257 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35837 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29785 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39647 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
В США нетрезвый енот устроил беспорядок в магазине алкогольных напитков

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В Вирджинии работники магазина алкогольных напитков обнаружили нетрезвого енота в туалете. Животное разбило бутылки и выпило алкоголь, после чего его отвезли в приют.

В США нетрезвый енот устроил беспорядок в магазине алкогольных напитков

В американском штате Вирджиния работники магазина алкогольных напитков нашли нетрезвого енота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и TMZ. Com.

Детали

Животное нашли в туалете магазина ABC в Эшленде в округе Ганновер, штат Вирджиния. Сообщается, что перед этим енот успел попробовать несколько крепких напитков - в торговом зале на полу нашли разбитые бутылки из-под алкоголя и лужи из-под напитков.

Этот магазин был закрыт по случаю Дня благодарения. 28 ноября, в день "черной пятницы", енот залез в магазин.

Сотрудница службы контроля за животными отвезла енота в приют, но перед этим он успел протрезветь. В приюте енот поспал несколько часов, после чего его отпустили на волю целым и невредимым.

Напомним

Власти американского штата Нью-Йорк решили усыпить белку по кличке Пинат. Она была звездой Instagram и прожила 7 лет с хозяином.

Евгений Устименко

Новости Мира
Животные
Нью-Йорк (штат)
Вирджиния