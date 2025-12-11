Тысячи кур сбежали после ДТП грузовика в немецком Кведлинбурге

В немецком городе Кведлинбург, что в федеральной земле Саксония-Анхальт, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого около пяти тысяч кур оказались на свободе. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Рано утром 11 декабря грузовой автомобиль, перевозивший птицу, по неизвестным причинам потерял управление и перевернулся на автобане A36. Как сообщает DW, в результате аварии 15-тонный груз был потерян, однако водитель не пострадал.

После аварии примерно 5000 кур выбрались из клеток и начали бегать как по самой автомагистрали, так и рядом с ней, о чем информировала служба дорожного движения.

Из-за массового побега птицы движение в направлении Брауншвейга было полностью закрыто. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ветеринарной службы для отлова кур.

