Тысячи кур сбежали после ДТП грузовика в немецком Кведлинбурге

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 10274 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 10741 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 12353 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 14519 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 30470 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 21043 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
11 декабря, 07:38 • 21420 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28789 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42909 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 37131 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 31909 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 11421 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8180 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 17812 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 9806 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 18083 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 30458 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 43142 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 44430 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 51620 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8374 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 23790 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 29495 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 25536 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 33973 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Тысячи кур сбежали после ДТП грузовика в немецком Кведлинбурге

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В немецком Кведлинбурге грузовик с курами перевернулся на автобане A36, в результате чего около 5000 птиц сбежали. Движение было перекрыто, а ветеринарные службы занимались отловом кур.

Тысячи кур сбежали после ДТП грузовика в немецком Кведлинбурге

В немецком городе Кведлинбург, что в федеральной земле Саксония-Анхальт, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого около пяти тысяч кур оказались на свободе. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Рано утром 11 декабря грузовой автомобиль, перевозивший птицу, по неизвестным причинам потерял управление и перевернулся на автобане A36. Как сообщает DW, в результате аварии 15-тонный груз был потерян, однако водитель не пострадал. 

После аварии примерно 5000 кур выбрались из клеток и начали бегать как по самой автомагистрали, так и рядом с ней, о чем информировала служба дорожного движения.

Из-за массового побега птицы движение в направлении Брауншвейга было полностью закрыто. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ветеринарной службы для отлова кур.

В США нетрезвый енот устроил беспорядок в магазине алкогольных напитков03.12.25, 17:51 • 4845 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Дорожно-транспортное происшествие
Германия
Соединённые Штаты