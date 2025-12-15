В Колумбии автобус с выпускниками лицея сорвался в обрыв: 17 погибших и 20 раненых

Масштабная дорожная авария произошла в Колумбии, когда автобус с выпускниками лицея сорвался в обрыв. Известно о 17 погибших и еще 20 раненых, передает УНН со ссылкой на Elcolombian.

Детали

Авария произошла около 5:40 утра на дороге, соединяющей муниципалитеты Ремедиос и Сарагоса, в секторе Эль-Чисперо. Согласно предварительным данным, транспортное средство скатилось примерно на 80 метров вниз по обрыву, причины чего все еще расследуются.

По данным компании Senior Prom Fest, которая занимается организацией вечеринок и развлечений и заключила контракт на перевозку группы, возвращавшейся из Толу и Ковеньяса в Медельин после поездки, организованной выпускниками одиннадцатого класса образовательного учреждения Liceo Antioqueño в Белло, в автомобиле находилось 37 человек. Школа уточнила, что поездка не была официальным школьным мероприятием и была организована непосредственно самими учащимися.

Группа выехала из Медельина в среду, 10 декабря, и возвращалась в это воскресенье, когда произошла авария.

