17:02 • 4856 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 11948 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 12898 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 16687 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 17338 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 22058 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 23740 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23785 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28479 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24024 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38 • 75016 просмотра
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 75016 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 69905 просмотра
Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Словакии на автомагистрали D1 перевернулся автобус с 10 пассажирами и двумя водителями, все граждане Украины. Двух пассажирок госпитализировали с легкими травмами, остальные продолжили поездку.

Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат

В Словакии на автомагистрали D1 перевернулся автобус с 10 пассажирами и двумя водителями, все граждане Украины. Двух пассажирок госпитализировали с легкими травмами, остальные продолжили поездку. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Подробности

По информации консула Посольства Украины в Словакии, сегодня около 3:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, который перевозил пассажиров из Украины

- сообщили в МИД.

Как отметили в министерстве, из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины.

"На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи. По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом. По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии", - добавили в министерстве.

Напомним

В Словакии перевернулся автобус с украинцами, двух пассажирок госпитализировали.

Павел Башинский

ПроисшествияНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Братислава
Украина