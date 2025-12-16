Автобус с украинцами перевернулся в Словакии: водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат

В Словакии на автомагистрали D1 перевернулся автобус с 10 пассажирами и двумя водителями, все граждане Украины. Двух пассажирок госпитализировали с легкими травмами, остальные продолжили поездку. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Подробности

По информации консула Посольства Украины в Словакии, сегодня около 3:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, который перевозил пассажиров из Украины - сообщили в МИД.

Как отметили в министерстве, из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины.

"На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи. По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом. По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии", - добавили в министерстве.

Напомним

