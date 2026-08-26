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Boeing отримав від Пентагону рамковий контракт на програму F-15 вартістю до $131,2 млрд

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Угода Eagle Crest діятиме до 2037 року й охоплює F-15EX, модернізацію, обслуговування та інфраструктуру. Перший контракт становить $343,7 млн.

Boeing отримав від Пентагону рамковий контракт на програму F-15 вартістю до $131,2 млрд

Boeing уклав із Міністерством оборони США довгострокову рамкову угоду на програму F-15 під назвою Eagle Crest. Контракт розрахований до 2037 року, а його гранична вартість може сягнути $131,23 млрд. Про це пише УНН із посиланням на Defense Express.

Деталі

Програма охоплює значно більше, ніж просто виробництво нових винищувачів. У межах Eagle Crest передбачені виготовлення F-15EX, системна інтеграція, модернізація та дооснащення літаків, технічне обслуговування, створення наземної інфраструктури, а також комплексна підтримка винищувачів протягом їхньої експлуатації.

Замовлення в межах рамкової угоди планують укладати до 24 серпня 2031 року. Водночас цей термін за потреби можуть продовжити ще на п'ять років. Тобто фактичне фінансування програми відбуватиметься окремими контрактами, а вся заявлена сума у $131,23 млрд не обов'язково буде витрачена.

Перший такий контракт Boeing уже отримав. Його вартість становить $343,7 млн, а кошти підуть на науково-дослідні роботи, пов'язані з F-15.

Деталі угоди

Eagle Crest також має міжнародний масштаб. Програма поширюється на нинішніх та потенційних іноземних операторів F-15. Пентагон серед них назвав Японію, Ізраїль, Саудівську Аравію, Південну Корею та Сінгапур. Окремо у переліку опинилися Польща та Індонезія.

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Для Польщі це особливо цікаво, оскільки Варшава розглядає можливість придбання F-15EX, а Boeing уже пропонував польській стороні навіть часткову локалізацію виробництва. Щодо Індонезії ситуація складніша: у лютому 2026 року Boeing фактично відмовився від спроб продати Джакарті F-15EX після тривалих переговорів.

При цьому сама угода не означає, що США планують витратити $131 млрд виключно на нові винищувачі. Це своєрідна "парасолька", під якою протягом наступного десятиліття можуть укладатися окремі замовлення на літаки, озброєння, модернізацію, ремонт, логістику та інші послуги.

Цікаво, що F-15EX є лише останньою версією платформи, яка вперше піднялася в повітря ще 27 липня 1972 року. Таким чином, Eagle Crest фактично продовжує життєвий цикл винищувача, який перебуває на озброєнні вже понад пів століття.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
F-15 Eagle
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