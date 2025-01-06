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Индонезия стала новым членом БРИКС

Индонезия стала новым членом БРИКС

Киев  •  УНН

 • 7749 просмотра

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Правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Индонезии к БРИКС в качестве полноправного члена. Решение было принято на основе консенсуса после президентских выборов в Индонезии.

Правительство Бразилии в понедельник сообщило, что Индонезия официально присоединяется к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Бразилия, которая будет председательствовать в блоке в 2025 году, заявила, что страны-члены одобрили вступление Индонезии на основе консенсуса в рамках расширения, первоначально одобренного на саммите блока в 2023 году в Йоханнесбурге.

Южноамериканская страна отметила, что заявка Индонезии получила "зеленый свет" от блока в 2023 году, но азиатская страна попросила присоединиться к нему после президентских выборов, которые состоялись в прошлом году. Президент Прабово Субианто вступил в должность в октябре.

"Индонезия вместе с другими членами группы поддерживает реформу институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге", - говорится в сообщении правительства Бразилии.

В группу БРИКС также входят Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним

В октябре прошлого года Министерство иностранных дел Индонезии заявило о начале процесса присоединения страны к БРИКС. Новый президент Прабово Субианто стремится усилить роль страны в международных отношениях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
indoneziyaИндонезия
braziliyaБразилия
indiyaИндия
efiopiiaЭфиопия
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
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