Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнер
Київ • УНН
Бразилія оголосила про прийняття Нігерії як нового партнера в БРІКС. Шоста за населенням країна світу приєднається до багатонаціонального блоку разом з вісьмома іншими членами.
Уряд Бразилії оголосив про прийняття Нігерії як країни-партнера в БРІКС, багатонаціональний блок держав. Про це повідомило МЗС Бразилії 17 січня, пише УНН.
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"Виконуючи своє тимчасове головування в БРІКС, уряд Бразилії оголошує... про офіційне прийняття Нігерії як країни-партнера об'єднання. Уряд Бразилії вітає рішення уряду Нігерії", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану.
"Маючи шосте місце в світі за чисельністю населення - і найбільше в Африці - а також будучи однією з найбільших економік континенту, Нігерія поділяє спільні інтереси з іншими членами БРІКС. Вона відіграє активну роль у зміцненні співробітництва Південь-Південь і в реформуванні глобального управління - питаннях, які є головними пріоритетами під час нинішнього головування Бразилії", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо
Уряд Бразилії раніше оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена.