Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует ввести 25% пошлины на товары из Канады и Мексики из-за нелегальных мигрантов, наркотиков и торгового дефицита. Решение по пошлинам на канадскую нефть будет принято дополнительно.
Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
По словам Дональда Трампа, введение тарифов на ввоз товаров из Канады и Мексики имеет несколько причин: первая - мигранты, которые нелегально попасть и находятся в стране, вторая - наркотики, третья - огромные субсидии, которые США предоставляет Канаде и Мексике "в форме дефицита".
Мексика и Канада никогда не были добры к нам в торговле. Они очень несправедливо относились к нам в торговле. Нам не нужно то, что у них есть
Трамп добавил, что уровень пошлин "может со временем вырасти, а может и нет". Кроме того, он сообщил, что уже сегодня вечером примет решение о том, будут ли применяться пошлины к импорту канадской нефти, отметим, что это решение будет зависеть от цены на нефть.
Отмечается, что после комментариев президента США, фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate поднялись выше 73 долларов за баррель. Между тем американский доллар тоже вырос до дневного максимума, а канадский доллар упал.
Напомним
По словам представительницы Белого дома Каролины Ливитт, 1 февраля остается окончательным сроком для применения 25%-ных пошлин, если Канада и Мексика не примут меры для уменьшения потока нелегальных мигрантов и наркотических средств, в частности фентанила, в США.
Нефтяные цены замерли в ожидании ясности по пошлинам Трампа для Канады и Мексики30.01.25, 09:49 • 23304 просмотра