Трамп, пошлины и неопределенность: биткоин просел до $104 тысяч

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Криптовалютный рынок демонстрирует нестабильность из-за заявления Трампа о возможном введении 100% пошлин для стран БРИКС. Биткоин снизился на 1,1% после угроз о новых торговых ограничениях с Канадой, Мексикой и Китаем.

Рынок криптовалют продолжает демонстрировать нестабильность. Биткоин снизился до $104 379 после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин для стран БРИКС, а также пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Биткоин в пятницу снизился, а в течение недели демонстрировал нестабильную динамику. Главной причиной беспокойства на рынке стали заявления Дональда Трампа о возможных новых пошлинах, которые могут повлиять на мировую торговлю. Дополнительную осторожность среди инвесторов вызвали ожидания отчета об инфляции в США, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики31.01.25, 05:27 • 75331 просмотр

В течение недели биткоин претерпел резкие колебания. Сначала он опустился ниже $100 000 после новостей о запуске мощной китайской модели искусственного интеллекта, что вызвало масштабную распродажу рисковых активов. Однако впоследствии криптовалюта восстановила свои позиции и удерживалась в диапазоне $100 000 - $105 000.

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно29.01.25, 12:08 • 123472 просмотра

В пятницу биткоин подешевел на 1,1%, остановившись на отметке $104 379.

Накануне Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление. Он пригрозил ввести 100% пошлины против стран БРИКС, если те попытаются создать собственную валюту и отказаться от доллара.

Трамп снова угрожает БРИКС стопроцентными тарифами, если они попытаются заменить доллар США - Reuters31.01.25, 09:28 • 12159 просмотров

Всего за несколько часов до этого он также подтвердил, что уже в ближайшие дни могут вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10%-ная пошлина на китайские товары.

Угроза торговых ограничений вызвала опасения относительно возможного замедления мировой экономики, что заставило инвесторов отказываться от рисковых активов, в частности криптовалют.

Ethereum вырос на 1,6%, до $3 243,87, тогда как XRP потерял 1% и торгуется на уровне $3,0866. Мемкойн $TRUMP продолжает падение, потеряв еще 7,2% и торгуясь на 60% ниже своего исторического максимума. Dogecoin снизился на 1,2%, а Solana, Cardano и Polygon остаются в пределах незначительных колебаний.

Криптовалютный рынок остается нестабильным. Трейдеры ожидают публикации индекса цен PCE в США - ключевого показателя инфляции, который может повлиять на решение ФРС по процентным ставкам.

Напомним 

Вчера биткоин начал расти, восстанавливая свои позиции после недавних потерь. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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