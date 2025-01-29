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Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Киев  •  УНН

 • 10523 просмотра

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Китайское ИИ-приложение DeepSeek обогнало ChatGPT в App Store США и вызвало падение акций технологических компаний. Эксперты предупреждают о рисках конфиденциальности из-за хранения данных на серверах в Китае.

Китайский стартап DeepSeek стремительно набирает популярность в сфере искусственного интеллекта, став самым популярным бесплатным приложением в американском App Store. После запуска AI Assistant 10 января 2025 года оно обогнало ChatGPT по количеству загрузок в США, что стало сигналом для глобальной технологической индустрии. Что важно знать о приложении, сообщает УНН.

DeepSeek была основана в Ханчжоу, Китай, в 2023 году. Впоследствии компания также выпустила  свою первую большую языковую модель ИИ.

Сегодня DeepSeek является самым популярным в магазинах App Store и Google Play, при этом он обогнал всем известный ChatGPT. Популярность приложения стремительно выросла среди пользователей в США, сразу же после его запуска 10 января 2025 года.

Такой прорыв китайского стартапа DeepSeek стал важным сигналом для Кремниевой долины. Событие перевернуло устоявшиеся взгляды на доминирование США в области искусственного интеллекта и поставило под сомнение эффективность экспортного контроля Вашингтона.

Гонка за ИИ началась? В Минцифры отреагировали на новое китайское приложение DeepSeek27.01.25, 20:07 • 43002 просмотра

DeepSeek R1 разработали за 2 месяца и всего за $6 млн, что значительно дешевле, чем миллиарды, потраченные западными компаниями. Запросы на R1 стоят на 98% дешевле, чем на ChatGPT.

Несмотря на ограничения США на экспорт мощных чипов, DeepSeek использовал доступные Nvidia H800 вместе с собственными инновациями.

DeepSeek стала первой китайской моделью ИИ, которую американская индустрия оценила как такую, которая не только сравнялась с лучшими американскими моделями, но и в некоторых аспектах превзошла их. Это свидетельствует о росте влияния китайских стартапов на глобальном рынке искусственного интеллекта.

Кроме того, анонс новой платформы искусственного интеллекта, китайской DeepSeek, вызвал резкое падение акций западных технологий, связанных с искусственным интеллектом. Это связано с тем, что разработчики приложения обещают высокую производительность при очень низких затратах. Распродажа технологических компаний, связанных с китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, привела к резкому падению основных индексов.

К тому же, известно, что уже 500 самых богатых людей мира потеряли 108 миллиардов долларов. Особенно это отразилось на компании Nvidiа, которая потеряла рекордные 589 миллиардов долларов. Акции американского производителя графических процессоров упали на 17%. Это самое большое падение за всю историю компании. 

Китайский конкурент ChatGPT DeepSeek подвергся масштабной кибератаке28.01.25, 14:45 • 21177 просмотров

Впрочем, с ростом интереса к новому приложению, важно не забывать и о безопасности пользователей.

Эксперт по кибербезопасности Филипп Мазан, старший менеджер по расширенному обнаружению угроз и исследованиям искусственного интеллекта в компании ESET, прокомментировал риски конфиденциальности, связанные с использованием DeepSeek.

«Эта доступность имеет значительную цену - наша конфиденциальность. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, данные приложения хранятся на серверах в Китае, включая историю чата, включая текст, аудио, подсказки и любые загруженные файлы, такие как изображения или PDF-файлы»,-отметил Мазан.

В частности, эксперт рекомендует при использовании приложения избегать загрузки конфиденциальной информации, особенно личных или рабочих данных. Даже запросы, связанные с повседневными темами, такими как здоровье или политика, могут нести риски.

«Эти предостережения касаются всех платформ, на которых мы предоставляем личную информацию, в частности ChatGPT Open AI. Однако поскольку DeepSeek хранит данные в Китае, возникает больше вопросов о том, как их можно использовать без согласия», - добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, модель DeepSeek, R1 обеспечивает большую доступность, но также делает ее уязвимой для манипуляций. 

Злоумышленники, включая группы киберпреступников, могут использовать эту расширенную возможность для оптимизации своего вредоносного кода или создания неограниченного дипфейк-контента. В конце концов, эти сервисы можно использовать для манипулирования общественным мнением и изменения политического мышления незаметными способами, как это происходит с социальными медиа, в чужих руках они могут стать оружием массового уничтожения

-подытожил Мазан.
Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ
google-playGoogle Play
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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