Инженер музея "Киевская крепость" получил подозрение из-за переплаты более полумиллиона гривен

Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением инженеру музея "Киевская крепость". По данным следствия, музей переплатил более полумиллиона гривен за проектно-сметную документацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении инженеру национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, в 2023 году музей и один из научно-исследовательских и проектных институтов заключили договор об изготовлении научно-проектной документации на памятники культурного наследия, которые должны были реставрировать. Исполнитель при разработке проектно-сметной документации не выполнил ряд предусмотренных договором работ, а также завысил стоимость некоторых из них.

В то же время главный инженер должен был проконтролировать качество работ подрядчика, но не сделал этого, действуя в интересах учреждения, которое выполняло заказ. Таким образом за невыполненные работы подрядчику заплатили более 500 тыс. гривен, в результате чего территориальной общине города Киева нанесен ущерб на указанную сумму - рассказали в прокуратуре.

Прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере суммы причиненного ущерба. Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского ГУ НП в городе Киеве.

Напомним

В 2021 году киевские власти объявили о масштабном восстановлении Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Планировалось, в частности, обустроить на территории крепости музей АТО. До этого на территории комплекса проводились преимущественно противоаварийные работы, часть из которых касалась "Наводницкой башни" (башня №4)

Уже в апреле 2024 года правоохранители разоблачили схему хищения средств на реставрации музея "Киевская крепость". В рамках уголовного производства была задержана тогдашняя директор музея. По мнению следствия директор музея заключила соглашение с подрядчиком на проведение реставрационных работ одной из башен крепости с завышенными ценами стройматериалов. Убытки составили 868 тысяч гривен.

Также в мае 2024 года столичные прокуроры уже вручили подозрение директору частного общества по подозрению в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах – речь идет о 900 тысячах грн, которые исчезли во время реконструкции музея "Киевская крепость". Речь идет о событиях 2020-2021 годов. Тогда руководство музея "Киевская крепость" заключило договор с директором частного общества на проведение противоаварийных работ башни № 4 музея, которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения.

Среди прочего подрядчик должен был заменить кровлю башни. Общая стоимость листов покрытия была оценена в 1,4 млн грн. Но экспертиза показала, что цена была значительно завышена.