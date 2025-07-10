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Інженер музею "Київська фортеця" отримав підозру через переплату у понад пів мільйона гривень

Київ • УНН

 • 3090 перегляди

Інженеру музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Музей переплатив понад 500 тисяч гривень за проєктно-кошторисну документацію у 2023 році.

Інженер музею "Київська фортеця" отримав підозру через переплату у понад пів мільйона гривень

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем інженеру музею "Київська фортеця". За даним слідства, музей переплатив понад пів мільйона гривень за проєктно-кошторисну документацію. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру інженеру національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" у зловживанні службовим становищем, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП.

Як повідомляється, у 2023 році музей та один із науково-дослідних і проєктних інститутів уклали договір про виготовлення науково-проєктної документації на пам’ятки культурної спадщини, які мали реставрувати. Виконавець під час розробки проєктно-кошторисної документації не виконав низку передбачених договором робіт, а також завищив вартість певних з них.

В той же час головний інженер мав проконтролювати якість робіт підрядника, але не зробив цього, діючи в інтересах установи, яка виконувала замовлення. Таким чином за невиконані роботи підряднику заплатили понад 500 тис. гривень, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва завдано збитків на вказану суму

- розповіли в прокуратурі. 

Прокурори підготовили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі суми завданих збитків. Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського ГУ НП у місті Києві.

Нагадаємо

У 2021 році київська влада оголосила про масштабне відновлення Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Планувалося, зокрема, облаштувати на території фортеці музей АТО. До цього на території комплексу проводилися переважно протиаварійні роботи, частина з яких стосувалася "Наводницької башти" (башта №4) 

Вже у квітні 2024 року правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на реставрації музею "Київська фортеця". В рамках кримінального провадження була затримана тодішня директорка музею. На думку слідства директорка музею уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці із завищеними цінами будматеріалів. Збитки становили 868 тисяч гривень.

Також у травні 2024 року столичні прокурори вже вручили підозру директорці приватного товариства за підозрою у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах – мова йде про 900 тисяч грн, які зникли під час реконструкції музею "Київська фортеця". Йдеться про події 2020-2021 років. Тоді керівництво музею "Київська фортеця" уклало договір з директоркою приватного товариства на проведення протиаварійних робіт башти № 4 музею, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.

Серед іншого підрядник мав замінити покрівлю башти. Загальна вартість листів покриття була оцінена у 1,4 млн грн. Та експертиза засвідчила, що ціна була значно завищена.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
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