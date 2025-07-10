Інженер музею "Київська фортеця" отримав підозру через переплату у понад пів мільйона гривень
Київ • УНН
Інженеру музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Музей переплатив понад 500 тисяч гривень за проєктно-кошторисну документацію у 2023 році.
Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем інженеру музею "Київська фортеця". За даним слідства, музей переплатив понад пів мільйона гривень за проєктно-кошторисну документацію. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру інженеру національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" у зловживанні службовим становищем, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України)
Як повідомляється, у 2023 році музей та один із науково-дослідних і проєктних інститутів уклали договір про виготовлення науково-проєктної документації на пам’ятки культурної спадщини, які мали реставрувати. Виконавець під час розробки проєктно-кошторисної документації не виконав низку передбачених договором робіт, а також завищив вартість певних з них.
В той же час головний інженер мав проконтролювати якість робіт підрядника, але не зробив цього, діючи в інтересах установи, яка виконувала замовлення. Таким чином за невиконані роботи підряднику заплатили понад 500 тис. гривень, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва завдано збитків на вказану суму
Прокурори підготовили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі суми завданих збитків. Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського ГУ НП у місті Києві.
Нагадаємо
У 2021 році київська влада оголосила про масштабне відновлення Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Планувалося, зокрема, облаштувати на території фортеці музей АТО. До цього на території комплексу проводилися переважно протиаварійні роботи, частина з яких стосувалася "Наводницької башти" (башта №4)
Вже у квітні 2024 року правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на реставрації музею "Київська фортеця". В рамках кримінального провадження була затримана тодішня директорка музею. На думку слідства директорка музею уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці із завищеними цінами будматеріалів. Збитки становили 868 тисяч гривень.
Також у травні 2024 року столичні прокурори вже вручили підозру директорці приватного товариства за підозрою у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах – мова йде про 900 тисяч грн, які зникли під час реконструкції музею "Київська фортеця". Йдеться про події 2020-2021 років. Тоді керівництво музею "Київська фортеця" уклало договір з директоркою приватного товариства на проведення протиаварійних робіт башти № 4 музею, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.
Серед іншого підрядник мав замінити покрівлю башти. Загальна вартість листів покриття була оцінена у 1,4 млн грн. Та експертиза засвідчила, що ціна була значно завищена.