Биткоин падает: торговые пошлины Трампа бьют по криптовалютам
Киев • УНН
Криптовалютный рынок резко упал после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин снизился до $91,695, а Эфир потерял 22.7% стоимости из-за оттока инвесторов от рисковых активов.
Биткоин обвалился на 10% после введения торговых пошлин Дональдом Трампом, что вызвало панику на крипторынке. Инвесторы начали избавляться от рисковых активов на фоне обострения торговой войны между США, Китаем, Канадой и Мексикой.
Пишет УНН со ссылкой на Investing.
Биткоин резко подешевел в понедельник, что отразило общее снижение цен на криптовалюты. Инвесторы начали избегать рисковых активов на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести торговые тарифы на Китай, Канаду и Мексику.
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Падение крипторынка произошло на фоне снижения фьючерсов на Уолл-стрит более чем на 1,5%, поскольку трейдеры готовились к обострению торговой войны. Трамп установил 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% тариф на китайские товары, что вызвало обещания ответных мер от всех трех стран и еще больше подорвало доверие к рисковым активам.
Биткоин упал на 10%, достигнув $91 695,8, тогда как Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, подешевел на 22,7% до $2 434,84. Мемекоин $TRUMP, который Трамп запустил в январе, потерял более 15%, опустившись до рекордного минимума $16,349.
Введенные тарифы в значительной степени омрачили перспективы более благоприятного регулирования крипторынка при новом президенте. Кроме того, последний указ Трампа о создании нормативно-правовой базы для криптовалют не вызвал значительного энтузиазма среди инвесторов.
Торговые ограничения привели к общему снижению аппетита к риску на глобальных финансовых рынках, одновременно укрепив доллар, который достиг почти месячного максимума. Спрос на защитные активы, в частности золото, также вырос, хотя доллар оставался основным направлением для инвесторов.
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Аналитики предостерегают, что новые пошлины могут подтолкнуть инфляцию в США, затормозить экономический рост и снизить вероятность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой.
Напомним
На прошлой неделе, рынок криптовалют демонстрировал нестабильность после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин для стран БРИКС.