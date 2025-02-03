Криптомонеты упали в среднем на 20-30%

В начале недели рынок криптовалют понес значительные потери, а биткоин опустился до самого низкого уровня за три недели. Инвесторы отреагировали на растущий риск торговой войны, что привело к массовой распродаже на финансовых рынках. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Биткоин, крупнейшая криптовалюта в мире, за ночь достиг трехнедельного минимума в 91 441,89 доллара, а по состоянию на 09:41 по Гринвичу его стоимость составляла 95 730,35 доллара, что на 6,2% ниже по сравнению с предыдущим днем. Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, потерпел еще больший спад - за три дня он потерял почти 25% стоимости, что стало самым масштабным снижением с ноября 2022 года. Его последняя цена составляла 2 592,14 доллара.

Обвал криптовалют произошел после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также 10% тарифы на товары из Китая. В ответ Канада и Мексика пообещали контрмеры, а Китай заявил о намерении обжаловать эти решения во Всемирной торговой организации.

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Согласно данным CoinGecko, более 25% из 100 крупнейших криптовалют претерпели падение стоимости на 20% и более в течение последних суток. Акции криптовалютной биржи Coinbase (COIN.O) также потеряли 5,5% на предыдущих торгах.

Рынок остается нестабильным, поскольку он работает круглосуточно и остается чувствительным к общим рыночным настроениям. Инвесторы опасаются, что новые тарифы негативно скажутся на экономическом росте, корпоративных прибылях и уровне инфляции.

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Эксперты рынка по-разному оценивают реакцию криптовалют на кризис. По словам Криса Уэстона, руководителя аналитического отдела Pepperstone, криптовалюты являются главным индикатором рыночных рисков, особенно в выходные. В то же время Джозеф Эдвардс из Enigma Securities отмечает, что биткойн падает медленнее, чем эфир, поскольку инвесторы часто воспринимают его как «безрисковый актив», подобный золоту.

Напомним

Криптовалютный рынок резко упал после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин снизился до $91,695, а Эфир потерял 22.7% стоимости из-за оттока инвесторов от рисковых активов.