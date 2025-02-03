Криптомонеты упали в среднем на 20-30%

ukenru
Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
09:55 • 35026 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
08:26 • 104894 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
07:40 • 92667 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 105602 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 133615 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 136659 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 165776 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 205927 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 171951 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 153346 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер предложит Европе взять на себя больше ответственности за оборону - Bloomberg

Стармер предложит Европе взять на себя больше ответственности за оборону - Bloomberg

3 февраля, 02:28 • 51514 просмотра
Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

3 февраля, 04:31 • 89591 просмотра
Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

3 февраля, 04:51 • 81415 просмотра
В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

06:24 • 37539 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 82641 просмотра
публикации
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 82641 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 104894 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 178366 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 182679 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 203587 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 33346 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 104894 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 110926 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

2 февраля, 17:54 • 106929 просмотра
The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

2 февраля, 12:12 • 111327 просмотра
Актуальное
Криптомонеты упали в среднем на 20-30%

Криптомонеты упали в среднем на 20-30%

Киев  •  УНН

 • 6292 просмотра

Read in English

Криптовалютный рынок потерпел резкое падение после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин достиг трехнедельного минимума, а эфир потерял четверть стоимости за три дня.

В начале недели рынок криптовалют понес значительные потери, а биткоин опустился до самого низкого уровня за три недели. Инвесторы отреагировали на растущий риск торговой войны, что привело к массовой распродаже на финансовых рынках. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Биткоин, крупнейшая криптовалюта в мире, за ночь достиг трехнедельного минимума в 91 441,89 доллара, а по состоянию на 09:41 по Гринвичу его стоимость составляла 95 730,35 доллара, что на 6,2% ниже по сравнению с предыдущим днем. Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, потерпел еще больший спад - за три дня он потерял почти 25% стоимости, что стало самым масштабным снижением с ноября 2022 года. Его последняя цена составляла 2 592,14 доллара.

Обвал криптовалют произошел после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также 10% тарифы на товары из Китая. В ответ Канада и Мексика пообещали контрмеры, а Китай заявил о намерении обжаловать эти решения во Всемирной торговой организации.

Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов03.02.25, 03:16 • 106453 просмотра

Согласно данным CoinGecko, более 25% из 100 крупнейших криптовалют претерпели падение стоимости на 20% и более в течение последних суток. Акции криптовалютной биржи Coinbase (COIN.O) также потеряли 5,5% на предыдущих торгах.

Рынок остается нестабильным, поскольку он работает круглосуточно и остается чувствительным к общим рыночным настроениям. Инвесторы опасаются, что новые тарифы негативно скажутся на экономическом росте, корпоративных прибылях и уровне инфляции.

После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT01.02.25, 14:10 • 50982 просмотра

Эксперты рынка по-разному оценивают реакцию криптовалют на кризис. По словам Криса Уэстона, руководителя аналитического отдела Pepperstone, криптовалюты являются главным индикатором рыночных рисков, особенно в выходные. В то же время Джозеф Эдвардс из Enigma Securities отмечает, что биткойн падает медленнее, чем эфир, поскольку инвесторы часто воспринимают его как «безрисковый актив», подобный золоту.

Напомним 

Криптовалютный рынок резко упал после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин снизился до $91,695, а Эфир потерял 22.7% стоимости из-за оттока инвесторов от рисковых активов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
meksikaМексика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kitaiКитай
facebookFacebook

Обратиться по вопросам размещения рекламы